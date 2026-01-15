САЩ и Европа в задънена улица за Гренландия: Позициите остават непримирими

Тръмп настоява, че Гренландия е от жизненоважно значение за сигурността на САЩ, след като разговорите с Дания завършиха без пробив

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново подчерта, че Гренландия има критично значение за американската национална сигурност, настоявайки, че Дания не може да гарантира адекватно безопасността на острова и че Вашингтон трябва да играе решаваща роля. Неговите изявления последваха внимателно наблюдавана среща във Вашингтон между представители на САЩ, Дания и Гренландия, която приключи без да се разрешат дълбоките разногласия относно бъдещето на датската отвъдморска територия.

От Овалния кабинет Тръмп заяви, че Гренландия е жизненоважна не само за сигурността на САЩ, но и за Дания. Той твърди, че Копенхаген би бил безсилен, ако Русия или Китай се опитат да наложат контрол над острова, докато Съединените щати могат да предотвратят подобен сценарий. Въпреки това Тръмп отбеляза, че „нещо ще се направи“ по въпроса за бъдещото управление на Гренландия.

Основни разногласия след разговорите във Вашингтон

Срещата, продължила около час, събра американския вицепрезидент Дж.Д. Ванс и държавния секретар Марко Рубио с датския министър на външните работи Ларс Льоке Расмусен и гренландския министър на външните работи Вивиан Мотцфелдт. Според Расмусен дискусиите са били откровени, но не са разрешили „фундаменталното разминаване“ по въпроса. Дания ясно е заявила, че превземане на Гренландия от САЩ не е в интерес на кралството, но позицията на Вашингтон остава непроменена.

Расмусен подчерта, че не е необходимо и не е приемливо САЩ да завземат Гренландия, която е до голяма степен самоуправляваща се, но остава част от датското кралство. Той призова за уважително сътрудничество и диалог, като отбеляза, че Дания е готова да разгледа американските опасения за сигурността, стига основните червени линии на страната да бъдат зачитани.

Като частичен резултат от срещата страните се договориха да създадат работна група, която да проучи начини за управление на разногласията и обсъждане на въпроси, свързани със сигурността на Арктическия остров.

Увеличено военно присъствие и европейска подкрепа

Паралелно с дипломатическите разговори Дания обяви планове за укрепване на военния си отпечатък в Гренландия и по-широкия арктически регион. Датският министър на отбраната Троелс Лунд Поулсен заяви, че страната ще се движи към по-постоянно и разширено присъствие, като се позова на все по-непредсказуемата сигурностна среда. Очаква се разполагането на самолети, кораби и войници, включително от съюзници от НАТО.

Франция, Германия и Норвегия публично изразиха подкрепа за Дания, като обявиха готовност да изпратят войски в многонационална сила, водена от Копенхаген. Швеция потвърди, че военнослужещи вече са пристигнали в Гренландия като част от съюзническите подготовки по учението „Operation Arctic Endurance“. Норвегия ще изпрати офицери за оценка на възможностите за по-нататъшно сътрудничество.

Европейските лидери изразиха загриженост от реториката на Тръмп. Президентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Гренландия „принадлежи на своя народ“ и подчерта важността на зачитането на техните желания. Френският президент Еманюел Макрон предупреди, че всяко предизвикателство към суверенитета на държава-членка на ЕС би имало безпрецедентни последствия, като обеща пълна солидарност с Дания.

Аргументите за сигурността на Тръмп и стратегическите му претенции

Тръмп многократно се изказа, че НАТО трябва да подкрепи американско завземане на Гренландия, като аргументира, че алиансът ще е по-силен с територията под американски контрол. Той заяви, че е „неприемливо“ Гренландия да попадне под влиянието на друга сила, освен САЩ, позовавайки се на предполагаеми заплахи от Русия и Китай. Свърза острова и с предложената система за противоракетна отбрана „Golden Dome“, като подчерта жизненоважната роля на Гренландия за ефективността ѝ.

Според медийни оценки придобиването на Гренландия би струвало на САЩ до 700 милиарда долара (около 650 милиарда евро). Европейските официални лица омаловажават вероятността от директна военна намеса, определяйки такъв сценарий като силно хипотетичен.

Силна съпротива от Гренландия и Дания

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен категорично отхвърли идеята за американски контрол, заявявайки, че ако се наложи избор, Гренландия ще застане на страната на Дания, НАТО и ЕС. Датският премиер Мете Фредериксен подкрепи този подход, като подчерта трудността да се устои на натиск от близък съюзник и посочи, че границите не могат да се променят със сила и че по-малките нации не трябва да бъдат заплашвани от по-големи.

Тръмп отхвърли коментарите на Нилсен, заявявайки, че не е съгласен и предупреждавайки, че подобна позиция може да създаде проблеми за гренландския лидер.

Анкетите показват скептицизъм и сред американската общественост. Скорошно проучване на Reuters/Ipsos установи, че само 17% от американците подкрепят усилията на Тръмп за завземане на Гренландия, докато мнозинствата, независимо от партията, са против военни действия. Само 4% смятат, че военна операция би била добра идея.

Въпреки задънената ситуация дипломатическите контакти ще продължат. Очакват се нови срещи на датски и гренландски представители с американски законодатели, а двупартийна група сенатори ще посети Копенхаген. За момента обаче спорът за Гренландия остава нерешен, като позициите на двете страни са ясно дефинирани.