Левски готви звезден трансфер
В Левски работят на пълни обороти за привличането на нов централен нападател. Една от основните цели в момента е футболист на Локомотив Пловдив. Става въпрос за 26-годишния колумбиец Хуан Переа, който се разглежда като вариант за запълване на очертаващата се празнина в атака след ситуацията около Борислав Рупанов.
По информация на „Трибуна Левски“, двете страни вече преговарят за Переа. Развитие по темата се очаква в близките дни, предава gol.bg.
Ако трансферът бъде реализиран, Переа ще се превърне във второто ново попълнение на „сините“ през този прозорец. Левски вече представи Армстронг Око-Флекс, привлечен от Ботев Пловдив
