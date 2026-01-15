МЕЧ за хората на Доган и третия мандат: Не трябва да им се връчва нищо, освен обвинителни актове
"На хората на Ахмед Доган освен обвинителни актове, нищо друго не трябва да им се връчва, коментира лидерът на МЕЧ Радостин Василев пред медиите в парламента след решението на президента Румен Радев да връчи третия проучвателен мандат на Алианса за права и свободи (АПС) на Ахмед Доган, което наистина е изненадващ ход от страна на президента, тъй като досега не е действал много различно с третия мандат.
Според опозиционния лидер това е проява на много лош вкус и грешка на държавния глава. Според него АПС дори не притежават истинска партия, нито имат електорална тежест и най-вероятно няма да влязат в следващия парламент.
"Считаме, че тази партия и останките от нея са нанесли непоправими вреди на държавата. АПС с нищо не се различават от хората на Пеевски. Грешка според нас на президента“, посочи Радостин Василев
Какво е трябвало да направи Радев?
Лидерът на МЕЧ няма обяснение за решението на президента, тъй като според него всички партии, които са в координация с президента, биха взели мандата и биха го задържали толкова, колкото е необходимо да се обяви датата на изборите.
„Няма оправдание за АПС. Доган е вреден за българската държава и трябва да бъде арестуван“, смята още Радостин
