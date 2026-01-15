Васил Терзиев обеща: Ще се справим с кризата с боклука

Имам едно кратко послание - ще се справим с кризата с боклука в София. Това заяви кметът на града Васил Терзиев на брифинг в Столичния общински съвет (СОС).

Терзиев допълни, че проблеми с отпадъците има в четири-пет района на София, а в останалите 19 - няма.

Положихме доста усилия в районите, които нещата не са наред, да ги оправим в идващите седмици. Имаме уверение от директора на "Софекострой", че в "Люлин" и "Красно село" до края на месеца проблемът с редовното събиране на отпадъците и с извозването на едрогабаритния отпадък ще бъде решен, каза още столичният градоначалник.

Терзиев увери, че техниката и служителите на терен ще бъдат повече.

„Полагат се същите усилия за районите "Слатина" и "Подуяне", където също се работи за повече техника и служители на Столичното предприятие за третиране на отпадъците, което почиства тези райони“, посочи кметът.

Според Терзиев картината, която се представя, е малко по-различна.

„Не казвам, че няма проблем, но се води една съвсем различна кампания, която няма нищо общо нито с реалното състояние на боклука, нито с нашите усилия да го оправим“, каза столичният кмет.

Той смята, че причината са идващите избори, поради което темата с боклука се политизира. Терзиев все пак изрази надежда държавата да не бъде в ролята, в която беше по време на транспортната криза и да реши да дава помощ, без такава да ѝ бъде искана.

За Терзиев голямата битка е срещу хората, които не са свикнали да им се казва „не“.

„Става дума за едни 400 млн. лева отгоре и се надявам тази битка да я изнесем докрай с колективни усилия и да не политизираме излишно“, коментира Васил Терзиев.

Той добави, че битката с политическия боклук и политическата система е нещо, което „няма да оправим за няколко месеца“.

„Изисква се още много работа на цялото общество, за да променим нравите и начина, по който работи системата“, посочи столичният кмет.

Той увери, че за тази година няма да има увеличение за такса „битови отпадъци“, като целта е да няма повишение и догодина. Терзиев призова софиянци да изхвърлят отпадъците си отделно, за да се премине плавно към принципа „замърсителят плаща“.