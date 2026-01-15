  • Instagram
Радев връчва третия мандат на партията на Доган
На 16 януари, петък, от 10.00 часа в изпълнение на Конституцията президентът Румен Радев ще възложи на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ да посочи кандидат за министър-председател. Това съобщиха от „Дондуков“ 2.

Вчера от АПС заявиха, че настоящият парламент няма легитимност да осъществява дълбоки реформи.

В понеделник държавният глава връчи първия мандат на Росен Желязков от ГЕРБ. Премиерът в оставка го върна веднага. Вчера на „Дондуков“ 2 бяха представителите на ПП-ДБ. Техният кандидат Надежда Йорданова определи връчването като „формално“ и също веднага върна празна папка на президента.

#Румен Радев

