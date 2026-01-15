Петър Янков: Гответе се за рязко застудяване и поледици

Последните часове на необичайно топлото за януари време изтичат днес. От утре, 16 януари, България навлиза в класически зимен сценарий, който ще донесе рязко понижение на температурите, валежи от сняг и сериозни изпитания за шофьорите. Това стана ясно от прогнозата на синоптика Петър Янков, представена в ефира на "България сутрин".

Въпреки слънчевото начало на днешния ден, с температури достигащи до пролетните 13-14 градуса в крайните южни райони и 8-9 градуса в София, метеорологичната обстановка ще претърпи коренна промяна в рамките на по-малко от 24 часа.



Промяната започва още тази вечер. По поречието на река Дунав вече се наблюдават ниски облаци и мъгли, а късно следобед от североизток ще нахлуе студен и влажен въздух.

"Утре времето коренно ще се промени," предупреди Петър Янков, цитиран от Bulgaria ON AIR.

Прогнозата предвижда снеговалежи в северните части на страната още от петък, докато на юг валежите ще бъдат смесени от дъжд и сняг – най-опасната комбинация за пътната настилка, създаваща условия за "черен лед".



През почивните дни страната ще остане под влиянието на студени въздушни маси.

Събота: Очакват се превалявания в югозападните райони и значителна облачност на изток. Максималните температури в София ще се сринат до едва 2 градуса.

Неделя: Времето ще е по-подходящо за планина, въпреки студа. В София термометрите ще покажат до минус 2 градуса. В североизточните части ще превалява слаб сняг.

"В неделя в североизточните части ще превалява слаб сняг, а на запад ще има повече слънчеви часове, но ще бъде студено," уточнява Янков.



Риск от "полярни" студове след седмица

Докато застудяването за уикенда е гарантирано, синоптикът очерта и по-тревожен сценарий за края на следващата седмица. Според дългосрочните модели, които обаче подлежат на корекция, се очаква нахлуване на още по-студен въздух.

"Това е време, когато през цялото денонощие температурите са отрицателни," коментира Янков. Ако тази прогноза се сбъдне, минималните температури в някои населени места могат да достигнат критичните стойности между минус 17 и минус 19 градуса, а дневните да не надвишат минус 6.



Специално предупреждение е отправено за района на Добруджа, където комбинацията от вятър и сняг може да доведе до виелици и навявания. Очаква се преминаването на средиземноморски циклон в средата на следващата седмица, който ще донесе нова порция сняг (между 5 и 10 см) предимно в Южна България.

Експертите съветват шофьорите да използват днешния последен топъл ден за проверка на автомобилите и да не подценяват условията през уикенда, особено ако планират пътуване през старопланинските проходи или в Североизточна България.

Леко затопляне се очаква едва след 29 януари, но дотогава зимата ще напомня категорично за себе си.