6 храни, полезни при високо кръвно

Високото кръвно налягане е здравословен проблем, който засяга както млади, така и възрастни. Една от най-лесните стъпки, които можете да предприемете, за да предотвратите високото кръвно налягане, е да избирате здравословни храни. Кои са те?

Зеленчуци

Въпреки че изследванията за цвеклото и високото кръвно налягане са широко отразени напоследък, не мислете, че цвеклото е единственият важен зеленчук. Редовната консумация на 4-5 порции зеленчуци е свързана с по-нисък риск от високо кръвно налягане.

В хранителния модел на „Диетични подходи за спиране на хипертонията“ (DASH), хората, които са консумирали повече зеленчуци и плодове в сравнение с обичайната си диета (която вероятно е била бедна на тези естествени суперхрани), са имали по-ниско кръвно налягане от тези, които не са ги консумирали.

Избирайте разнообразие от плодове и зеленчуци. Различните цветове предлагат различни здравословни хранителни вещества.

Плодове

Не е изненадващо, че плодовете фигурират в здравословния хранителен модел за управление на високото кръвно налягане. Подобно на зеленчуците, плодовете са богат източник на калий, магнезий и фибри.

Включете шепа замразени и измити плодове в киселото си мляко или парче плод с ядки като освежаваща следобедна закуска в 15:00 часа.

Пресни, замразени, консервирани плодове и зеленчуци се броят към дневната ви доза. Замразените и консервираните зеленчуци могат да бъдат също толкова здравословни, колкото и пресните.

#високо кръвно

