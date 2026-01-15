Екостикерите останаха в историята

Ерата на досадните екостикери, които години наред "украсяваха" предните стъкла на българските автомобили, приключи окончателно на 1 януари 2026 г. Промяната стана факт след влизането в сила на поправките в Наредба Н-32, продиктувани от решение на Върховния административен съд (ВАС) още от лятото на миналата година. Новината е добра за шофьорите, които вече няма да плащат за ненужната пластмаса, но остава отворен въпросът – ще усетят ли реално поевтиняване на годишните технически прегледи (ГТП)?

Край на "лобистката схема"

Адвокат Петър Славов, един от инициаторите на съдебната битка срещу стикерите, определи премахването им като победа над корупцията. Пред БНР той припомни, че въвеждането на задължителните лепенки през 2021 г. е било съпроводено със съмнения за икономически интереси.

"Можем да се поздравим, че битката приключи успешно и този лобизъм приключи веднъж завинаги", заяви Славов, цитиран от националното радио. Според него механизмът е довел до източване на десетки милиони левове от джобовете на гражданите и бизнеса, като журналистически разследвания са свързвали фирмите-печатари с политически кръгове около БСП.

Какво се променя за шофьорите?

От началото на 2026 г. пунктовете за ГТП нямат право да издават екостикери, нито да изискват заплащане за тях. Екологичната група на автомобила вече се отразява единствено в електронната система на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Контролът ще се осъществява автоматично чрез камерите на пътната полиция и ТОЛ системата, които ще разчитат регистрационните номера и ще правят справка в базата данни. Това на теория трябва да елиминира възможността за манипулации и "приятелски" услуги в пунктовете, но поставя и въпроса за техническата надеждност на системата.