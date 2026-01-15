Божидар Божанов: Машините не могат да бъдат манипулирани
Машините не могат да бъдат манипулирани. Това заяви от кулоарите на парламента Божидар Божанов.
Припомняме, че вчера в столицата се проведе протест с искане за 100% машинен вот на следващите избори.
