Лихвата по кредитите за студенти пада от 7 на 3%

Лихвата по кредитите за студенти пада от 7 на 3%
Лихвата за кредити за студенти пада от 7 на 3 процента, прие НС на две четения и почти без дебат. Това се случи чрез промени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти по предложение на БСП.

Целта е да направят студентското кредитиране по-достъпно. Прието бе и държавно възстановяване на кредита при раждане или осиновяване на второ дете, което цели да насърчи раждаемостта.

