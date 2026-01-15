Лихвата по кредитите за студенти пада от 7 на 3%
Лихвата за кредити за студенти пада от 7 на 3 процента, прие НС на две четения и почти без дебат. Това се случи чрез промени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти по предложение на БСП.
Целта е да направят студентското кредитиране по-достъпно. Прието бе и държавно възстановяване на кредита при раждане или осиновяване на второ дете, което цели да насърчи раждаемостта.
Още по темата:
- » Младите теглят кредити безотговорно
- » Адв. Мартин Костов: Бързият кредит е оръжие за масово обедняване
- » Кредитен анализатор: Хората сега масово отиват да купуват евро, което е загуба
Коментирай
Най-четено от Общество
БНБ предупреждава: не приемайте надраскани евробанкноти, не се заменят13:40 13.01.2026 | Общество
Заради грипа: Очаква се много ученици да преминат към онлайн обучение12:30 13.01.2026 | Образование
Последно от Общество