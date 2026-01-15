Глоби до 50 000 евро за спекула с цените след въвеждането на еврото

Две седмици след въвеждането на еврото, напрежението между търговци и клиенти ескалира. Въпреки законовото задължение рестото да се връща единствено в евро, масова практика в търговската мрежа остава връщането на левове. Това сигнализира Богомил Николов от Асоциация "Активни потребители", цитиран от БНР.

Нарушението не е безобидно – то блокира идеята за бързо изтегляне на старата валута и превръща магазините в обменни бюра, което забавя обслужването. В отговор на хаоса и опитите за спекула, контролните органи напомнят за драконовските санкции, заложени в законодателството.

"Необоснованото" поскъпване и цената му

"Законът за въвеждане на еврото забранява необоснованото покачване на цените до 8 август 2026 година. При неспазване на тези правила, търговците могат да бъдат санкционирани, като глобите са до 50 хил. евро", заяви Богомил Николов.

Въпреки заплахата от солени глоби, дефиницията за "необосновано" остава спорна, а потребителите продължават да се сблъскват със закръгляне на цените нагоре.

Капанът на 500-те евро

Освен проблемите с рестото, експертите предупреждават за риск при използването на най-едрата банкнота – тази от 500 евро. Въпреки че е законно платежно средство, тя се приема с подозрение в цяла Европа заради честата ѝ употреба в сенчестата икономика.

Николов информира, че след 2019 година тези банкноти се печатат по-рядко и съветва потребителите да избягват разплащане с тях в търговската мрежа, за да не бъдат върнати.

Фалшификати и сигурност

В хаоса на двойното обращение, рискът от фалшификати расте. Най-често срещаните ментета са банкнотите от 50 евро. Експертите препоръчват разплащане с карта като единствен сигурен начин за защита както от фалшиви пари, така и от грешки при превалутирането на рестото.