"Величие" поиска връщане на правомощията на президента при служебен кабинет

Парламентарната група на "Величие" откри днешното пленарно заседание с фронтална атака срещу действащите конституционни разпоредби, регулиращи служебната власт. В остра декларация, прочетена от трибуната от Юлиана Матеева, формацията настоя за пълно "връщане на нормалността" – евфемисъм, зад който се крие искането президентът отново да получи едноличното право да избира служебен премиер и министри без ограничения.

Битката за "домовата книга"

Основният политически сблъсък се фокусира върху така наречената "домова книга" – списъкът с длъжностни лица (председател на НС, управител на БНБ и др.), от които държавният глава е длъжен да избира служебен премиер според последните промени в основния закон. От "Величие" определят тези ограничения като отнемане на правомощия и настояват за възстановяване на старата редакция на текста.

"Величие" настоява за връщане на нормалността и възстановяване на старата редакция на текста, уреждащ правомощията на държавния глава при парламентарна криза и назначаване на служебен кабинет, заяви Матеева от парламентарната трибуна.

Този ход на партията може да се разчете като стратегическо позициониране в подкрепа на президентската институция и опит за делегитимиране на конституционните реформи, извършени от предишното мнозинство. Критиците на идеята обаче предупреждават, че връщането на стария модел рискува да върне страната в режим на "президентско управление" при чести избори, заобикаляйки парламентарния контрол.

Популизъм или грижа за студентите?

На фона на тежките конституционни спорове, дневният ред на депутатите включва и тема с подчертано социален и популистки заряд. Народното събрание ще гласува на първо четене промени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

Предложените текстове предвиждат намаляване на лихвите по студентските кредити. Въпреки че мяркатa се представя като помощ за младите, икономическите анализатори следят внимателно дали това няма да бъде за сметка на държавния бюджет или да доведе до затягане на условията за отпускане на заеми от страна на банките.