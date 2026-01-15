  • Instagram
Грип: Лекари съветват да се тестваме и да не прибягваме към самолечение

След като във Варна бяха въведени противоепидемични мерки заради пика на заболелите от грип, Бургас вече е в предепидемична обстановка.

Здравните власти отчитат увеличение на пациентите с тежки усложнения и предупреждават, че до края на седмицата е възможно обявяване на грипна епидемия и в други области – сред тях Добрич, Силистра, Хасково и Смолян. Ръст на заболелите има и в Перник и Ямбол.

По данни на здравните институции общата заболеваемост за страната е 133 на 10 000 души, а за София – 64 на 10 000.

За превенцията и лечението на грипа в предаването „Тази сутрин“ на bTV говори д-р Ина Детелинова, общопрактикуващ лекар в София.

По думите ѝ основният симптом при грип А и Б е високата температура – около 39 градуса, която трудно се повлиява от медикаменти. Често са налице и мускулни болки, кашлица и хрема.

Най-голямата опасност обаче са усложненията – особено при деца под 2-годишна възраст и възрастни над 65 години с хронични заболявания. Сред тях са бронхиолит, остър бронхит, пневмония, а в най-тежките случаи – дихателна недостатъчност.

Д-р Детелинова категорично предупреждава да не се прибягва до самолечение, особено ако симптомите се проявяват повече от три дни. Това може да доведе до сериозни усложнения.

Нейният основен съвет е още в първите 24 часа от появата на симптоми да се направи тест за грип и COVID-19, за да се приложи навременно и таргетно лечение.

Най-уязвими са малките деца под 3-годишна възраст, кърмачетата, както и възрастните хора с хронични заболявания. При тях родителите и близките трябва да бъдат особено бдителни още в първите часове на заболяването.

Сред основните превантивни мерки лекарите посочват носенето на маски в градския транспорт, големите магазини и други обществени места, редовното проветряване на помещенията, честото миене на ръцете и спазването на добра лична хигиена. В редица медицински центрове носенето на маски вече е задължително.

Лекарите припомнят – ранната диагностика и навременното лечение са ключови за избягване на тежки усложнения.

