  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +6 / +9
Пловдив: +4 / +13
Варна: +2 / +7
Сандански: +4 / +11
Русе: -1 / +4
Добрич: -1 / +4
Видин: +5 / +12
Плевен: +4 / +10
Велико Търново: +1 / +9
Смолян: -2 / +8
Кюстендил: +4 / +10
Стара Загора: +3 / +11

Депутатите ще обсъдят намаляване на лихвата по студентските кредити

  • Сподели в:
  • Viber
Депутатите ще обсъдят намаляване на лихвата по студентските кредити
A A+ A++ A

Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти ще обсъдят днес депутатите. Това предвижда седмичната програма на Народното събрание за четвъртък. Законопроектът е внесен от Габриел Вълков („БСП – Обединена левица“) и група народни представители. Той предвижда намаляване на лихвата по студентските кредити.

Намаляване на лихвения процент би могло значително да повиши интереса на младите хора към студентското кредитиране, като по-достъпното финансиране би стимулирало и по-голям брой хора да записват висше образование, особено сред студенти от семейства с по-ниски доходи, пише в мотивите към законопроекта.

Провижда се днес депутатите да обсъдят на първо гласуване и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците. С част от текстовете се разширяват отговорностите на местната власт, свързани с управлението на строителните отпадъци чрез въвеждане на изискване органите на местното управление да обособят най-малко една площадка за безвъзмездно предаване на отпадъци, генерирани от домакинствата, на територията на всяка община. Със законопроекта се предлага и завишаване размера на налаганите глоби и санкции на физическите и юридическите лица, които извършват такива дейности.

В седмичната програма на парламента е включено и предложението за предсрочно преустановяване съществуването на Временната комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации в България. Вносители са Бойко Борисов и група народни представители.

В сряда бе открита новата пленарна сесия на 51-вото Народно събрание. С декларации парламентарните групи обобщиха дейността си през миналата година и направиха заявки за новата. Основен акцент в изказванията беше приемането на еврото и предстоящите предсрочни парламентарни избори

#депутати

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите