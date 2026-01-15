Наталия Киселова: Избирателите все още предпочитат хартиената бюлетина

БСП – Обединена левица вдигна белия флаг по една от ключовите реформи за изчистване на избирателните списъци. Партията ще оттегли предложението си за въвеждане на "активна регистрация" на избирателите, потвърди депутатът и бивш председател на парламента доц. Наталия Киселова. Ходът на левицата на практика гарантира, че и на предстоящия вот избирателните списъци ще съдържат стотици хиляди "фантоми", които изкривяват реалната картина на избирателната активност.

"Времето не стига" – удобното извинение

В студиото на „Здравей, България“ по NOVA, Киселова аргументира отстъплението с кратките срокове. „Към момента не е коректно да поддържаме такова предложение, защото при кратки срокове между приемането и прилагането му това изглежда като възпрепятстване на избирателното право“, заяви тя, цитирана от NOVA.

Логиката на БСП е, че административната тежест да накараш избирателите сами да се впишат в списъците, когато изборите „чукат на вратата“, ще създаде хаос. Така обаче левицата влиза в парадокс – признава нуждата от реформа, но отказва да я наложи, когато има възможност, оставяйки вратата отворена за манипулации с избирателната активност чрез "мъртвите души".

Машини срещу хартия: Старите съмнения

Въпреки че БСП бе част от мнозинството, въвело машинния вот, сега тоналността е променена. Киселова, която е и конституционалист, разкритикува надеждността на устройствата, давайки пример от личния си опит в секционна комисия в чужбина през 2023 г.

„Доказаните манипулации са при хартиения вот, но в последните спорове... проблемите се появиха при машинното гласуване“, посочи тя, наливайки вода в мелницата на скептиците срещу технологиите. Според нея страната не е готова и за новите идеи за "сканиращи устройства", които се лансират в парламентарните кулоари като алтернатива.

Политическият контекст

Изявлението идва на фона на остра политическа криза и блокирана работа на правната комисия, чието заседание за промени в Изборния кодекс вчера бе отменено. Според Киселова, „каквато и промяна да се прави, тя трябва да бъде подкрепена от всички парламентарни групи“ – пожелание, което звучи утопично в сегашния фрагментиран парламент.

Реалният резултат от днешното изявление е запазване на статуквото. Без активна регистрация и с разклатено доверие в машинния вот, България се е запътила към поредните избори, организирани по старите, компрометирани правила