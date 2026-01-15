Очаква се още области да обявят грипна епидемия до дни

Грипната вълна, която официално затвори училищата във Варна вчера, заплашва да блокира още седем административни области в страната до броени дни. Докато морската столица вече живее в режим на противоепидемични мерки, здравната карта на България се оцветява в червено с тревожна скорост, изпреварвайки административните процедури на Регионалните здравни инспекции (РЗИ).

Картата на заразата

След като Варна стана първата област, въвела грипна епидемия за 2026 година, считано от 14 януари, "ефектът на доминото" застигна съседните региони. Най-сериозен ръст на заболеваемостта, граничещ с епидемичните стойности, се отчита в Бургас, Добрич, Силистра, Перник, София-област, Ямбол и Хасково.

Ситуацията потвърждава прогнозите на експертите за агресивно настъпление на вируса от Изток на Запад. В Бургас например, властите вече обявиха "предепидемична обстановка" и влизане в "сивата зона", като се очаква официалното решение за грипна ваканция да бъде взето в началото на следващата седмица.

Цената на закъснението

Във Варна мерките вече са факт – присъственият учебен процес е преустановен, детските и женските консултации са спрени, а свижданията в болниците са забранени. В детските градини е въведен строг филтър и е забранено смесването на групи.

Парадоксът обаче остава – докато здравните власти в останалите 7 области изчакват достигането на конкретни статистически прагове, вирусът циркулира свободно в училища и колективи. Както Dunavmost.com вече писа, вирусът често изпреварва бюрокрацията с около 10 дни, което превръща закъснелите мерки в опит за гасене на вече разразил се пожар.

Скритият дефицит

Натискът върху здравната система разкрива и друга структурна слабост – липсата на адекватна превенция сред децата. Според водещи специалисти, държавата е инвестирала милиони в лечение и болнични легла, но е спестила средства от безплатни ваксини за най-малките, които в момента са основният двигател на епидемията.

Докато София-град все още остава "остров на спокойствието" с по-ниски нива на заболеваемост, обръчът около столицата се затяга чрез София-област и Перник, където ситуацията се влошава динамично.