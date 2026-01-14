Азарей: Два вота и скандали в България

2026 година ще бъде една добра година!

Според древните астролози всяка година се управлява от определена планета и зодиакален знак. 2026 година ще бъде във властта на забавния Меркурий и зодиакалния знак Козирог.

Меркурий ще подпомага търговците, комуникациите и късите пътувания. Ще ви води във вечния стремеж към знание, сочи прогнозата на известния астролог Азарей, ученик на покойния Люмиер. Съзвездието Козирог отговаря за България, което е положително влияние в тези турбулентни времена.

Ще бъдете сдържани, пестеливи и целеустремени. Ще се задоволявате с малко, но вашите мисли, желания и копнежи ще са за високи постижения.

На 17-и февруари ще настъпи новолунието в зодиакалния знак Водолей, което ще даде началото на китайската Нова година. Тя ще бъде подвластна на Огнения кон. Неговата сила се крие в трансформацията му, което иска усилена работа.

Съгласно нумерологията, 2026 г. ще бъде под вибрацията на числото 1. Време е за нови начала и реализиране на нови идеи

Годината ще бъде поле за посяване на цели, мечти, стратегии за новия цикъл от 9 години.

Едно от най-важните астро събития ще се състои на 20-и февруари. Планетата Сатурн ще направи съвпад с планетата Нептун. Съвпадите на големите планети имат много важно влияние върху света. Те водят до рухване на цели империи, системи и политически блокове.

За последно те се срещнаха през 1989 г. Вярвам, че повечето от вас помнят какъв катаклизъм донесе този съвпад за България и социалистическия лагер.

Тогава срещата на двете планети е била в Козирог. Сега те ще се съберат в огнения Овен.

Планетите провокират, но хората и народите реагират.

През годината българите ще бъдат предпазливи, разумни, бдителни, пестеливи

Очаквайте пречки в телекомуникационните услуги. Ще възникват проблеми вследствие на недоволство, изоставане и размирие сред служителите на пощи и съобщения. Спад в търговията. Скандални случаи в образованието. Издатели, литератори, художници и медии ще бъдат ощетени. Отношението на съседните държави към България ще бъде много обтегнато.

Българите ще имат големи желания за пътувания. Журналистите и писателите ще работят със сензационна тематика.

Могат да се очакват дипломатически сплетни.

Ще се наблюдават своеобразни, ексцентрични и ненормални склонности при жени и деца. Проблеми се очакват в театрите или увеселителните заведения, училища и места за развлечение. Дава се успех на дипломацията и посолствата.

Гореописаните неблагоприятни влияния ще са отслабени, благодарение на благодетеля Юпитер.

Успешна година за обществени развлечения и празненства. Ще се увеличават сватбите

На жените ще се даде уважение и признание. Външната търговия, отношенията към чуждите страни ще са задоволителни.

Политическата криза ще води до появява на обществени скандали, предизвикани от жени, безредия, застрашеност във външните работи. Има вероятност отношенията ни в международен план да бъдат дискредитирани.

Независимо от кризите с някои външни партньори, може да се каже, че се очаква благоприятна година за външните работи и отношенията с чуждите страни. Ще се създават мирни международни отношения и небето ще спомага за сключването на успешни съюзи. Търговията и политическите договори ще са с положително влияние. Годината ще е добра за България. Мирът в страната ще бъде осигурен. Достойнството на българската нация вдъхва уважение в чужбина.

Астрологията потвърждава прекъсване на отношенията ни с МВФ, поради приемането ни в еврозоната

Дава се възможност за печалби от внос на работници, от всички области на медицината, земеделието, търговията на дребно и фармацията.

На правителството предстоят мъчнотии и поражения.

Възможни са два вота за парламент. Очаквайте интензивна обществена дейност на правителствата. Дамите от висшите политически кръгове ще са съпътствани със скандали и накърняващи честта случки.

Ще е има ожесточена полемика в парламента. Членовете му ще си отправят обвинения и обидни думи.

Планетното разположение носи възбуда, безпокойство и тревоги за правителството, пререкания и партийни противоречия. Най-вече по повод военните работи. Въоръжението ще предизвика бурни разисквания.

Азарей




