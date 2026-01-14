Румен Радев: Ако питате за партия, явно има - партията на антимафиотския консенсус

„Първите две партии очаквано върнаха мандата и за мен голямата задача пред българския парламент това е да върне доверието в изборния процес. Опитът от последните избори ясно показва, че това трябва да бъде машинно гласуване с електронно отчитане на резултата, но и ръчно броене на контролните разписки така че да има истинско доверие“, заяви държавният глава пред медии.

„В обществото ни има антимафиотски консенсус и първата крачка за неговото материализиране, това са честните избори. И наистина, нашият парламент има нужда от техническо време за тези изборни промени. Обществото ги очаква и аз се надявам парламентът да отговори на тези очаквания“, каза още Радев.

По думите му датата на предстоящите избори зависи и от цялата процедура относно т.нар. „домова книга“.

„С всички тези хора трябва да се проведат беседи, да се уточни какъв ще бъде наистина съставът на служебния кабинет. Не забравяйте, че по Конституция има и консултации с политическите партии за именно състава на този кабинет“, добави Румен Радев.

На въпрос кога ще връчи третия мандат и на коя партия, президентът беше лаконичен:

„Ще ви уведомя веднага кога и на кого ще връча третия мандат, но големият приоритет в момента, това са изборните промени“.

На въпрос дали ще участва на изборите, той отговори:

„Аз съм положил клетва да се ръководя от интересите на народа и ще продължа да го правя, но нека управляващите се замислят какво къса доверието им с гражданите и противопоставя институциите. Ако те отстояваха както трябва националния интерес, уважаваха Конституцията, законите и разделението на властите, тогава нямаше днес да се задава този въпрос. Ако питате за партия, след толкова много приказки, явно има такава, мога да кажа, че това е партията антимафиотския консенсус, която настоява за честни избори и обединява всички демократи от ляво и от дясно, без значение къде членуват“.