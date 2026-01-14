Писателят Иво Иванов: Тръмп превърна САЩ в авторитарна държава

Доналд Тръмп превърна САЩ в авторитарна държава.

Това каза пред БНР журналистът и писател Иво Иванов, който от години живее в САЩ:

"Тръмп спечели с 49% от гласовете, но се държи така, сякаш е спечелил с 90% и има неописуемо силен мандат. Решил е да промени изцяло идеята за САЩ, да отклони страната от демокрацията и да превърне Америка в авторитарна държава, което вече се случи. Виждаме консолидация на изпълнителната власт, каквато не е имало никога, абсолютно игнориране на съдебни инстанции на Американския конгрес - това са радикални промени. Това е деконструкция на САЩ и на самия американски експеримент. Хората са в състояние на шок".

Голяма отговорност за избирането на Тръмп носят Демократите, които създадоха много враждебна атмосфера сред електората, подчерта той.

В настоящата фаза на заемането на поста президент на САЩ никога не е имало по-непопулярен от Тръмп, подчерта журналистът:

"Единственият начин, по който хората могат да протестират, е чрез своя глас на междинните избори през ноември, ако изобщо има легални избори. Хората ще гласуват срещу Републиканската партия и ще се опитат поне Конгресът да бъде обърнат в полза на Демократите. В последно време Белият дом игнорира Конгреса. Конгресът не разполага с армия, Белият дом разполага с армия, Доналд Тръмп е върховен главнокомандващ".

Има една теория, че ако 3% от населението излезе да протестира, нещата се променят, но в САЩ сме още много далеч от тези 3%, завърши коментара си журналистът и писател, който живее в Съединените щати.