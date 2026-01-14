НА ЖИВО Протестът, свикан от ПП-ДБ "Няма да освините и тези избори" ОБНОВЯВА СЕ

Започна протестът под надслов "Няма да освините и тези избори", организиран от "Продължаваме промяната - Демократична България".

Демонстранти просължават да се събират пред сградата на Народното събрание - те настояват за честно провеждане на предсрочните парламентарни избори, както и за изцяло машинно гласуване.

"100% машини означава 100% санитарен кордон срещу кочината. Затова е и тази война срещу машинния вот: Страх от свободния вот. И в този заговор срещу свободните избори са всички, които в правна комисия се готвят да отхвърлят връщането на машините. Те имат имена: ДПС-НН, ГЕРБ, ИТН, БСП — всички, които управляваха досега и бяха пометени от площада", пишат от ПП-ДБ във "Фейсбук".

От коалицията настояват за връщане на първоначалния модел на машинния вот, при който се гледат протоколите от машините, вместо устройствата да служат само като "принтери".

"Опитват се да ни заблудят с фалшиви решения за някакви „скенери“ — това е измама. Няма никаква нужда от тези маневри с неясен изход. Настоящите машини дават 100% чист резултат— доказано. Мафията обаче не иска това", допълват организаторите, визирайки предложението на част от досегашните управляващи да се използват сканиращи устройства при отчитане на вота".

Подкрепа за протеста обявиха и останалите опозиционни партии — "Възраждане", МЕЧ, АПС и "Величие".

ХРОНОГРАМА НА ПРОТЕСТА

19:18 - От сцената на протеста си ПП-ДБ призовават хората да се запишат за доброволци в изборните секции. От микрофона се чуха съвети за какво да се следи на вота, а хората да бъдат внимателни и да са "живите очи и уши за честен вот". На екрана се излъчват QR кодове, на които се набират наблюдатели за вота.

19:47 - Протестът приключи.

19:37 - Протестиращите се разотиват, площадът се изпразва.

19:36 - Накрая Асен Василев призова за готовност за още протести срещу изменения в изборния кодекс, които могат да "откраднат изборите".

19:34 - Химнът,светлини

19:27 - Асен Василев: Много се радвам, че пак се събрахме колкото бяхме на първия протест за бюджета. Силно се надявам да не се събираме колкото бяхме на втория и третия.

Той заяви, че с гласовете на БСП и ИТН парите за две детски градини бяха дадени за охраната на Борисов и Пеевски. "За да не трябва да се събираме за това безобразие през ден, трябва на изборите да гласуваме за хора, които няма да крадат и да опазим вота".

19:26 - Скандират "Няма да освините тези избори".

19:25 - Ивайло Мирчев: Днес Пеевски и Борисов си купиха политическите чалгари на Слави, за да си запазят охраната. Главният прокурор е техен, главният секретар на МВР е техен, ДАНС е техен. Всички служби са техни. Всички институции продължават да бъдат техни.

19:23- Божидар Божанов: Нека заедно да защитим изборите и да вдигнем избирателната активност, така че такива нагли хора да нямат достъп до властта.

19:22 - Говорят Ивайло Мирчев, Божидар Божанов и Асен Василев.

19:16 - Стоил Цицелков от обществения съвет на ЦИК и член на Обединение за честни избори "Очи" : Заяви, че партии, които според социологическите проучвания няма да влязат в парламента, подкрепят хартиения вот к скенерите. Той припомни, че машините се използват и в Белгия, а онлайн гласуване има в Германия и Франция. "Никъде в Европа не се гласува със скенери". Цицелков още заяви, че е бил във Венецуела и нарече управляващите "мадуровци". "Мадуро го хванахме чрез машините"

19:14- Пиарът на ПП Найо Тицин обяви, че розовото прасе пред Народното събрание се "освежава" и "ще тръгне на турне" по другите градове в страната.

19:07- Протестиращите скандират "Оставка" и "Победа".

18:59- Велислав Величков от "Правосъдие за всеки" заяви, че сканиращите машини ще се използват, за да се опорочат изборите. Той призова за оставките на Борислав Сарафов и главния секретар на МВР.

18:50- Александър Танев от "Студенти против мафията": "Ако трябва ще им блокираме сградата, но няма да позволим вотът на българския гражданин да бъде откраднат". Той призова за протестни действия за свалянето на Борислав Сарафов и избирането на легитимен главен прокурор.

18:45- На сцената излезе Марин Тихомиров от ромската общност, който поздрави ромите за Банго Васил и ги призова да не продават гласа си.

18:42- Площадът започва да се пълни с повече демонстранти.

18:41 - От ПП-ДБ заявиха, че са првдложили на ЦИК да има публично тестване на машините, но са отказали.

18:36 - Мария Спирова: Член съм на СИК в Лондон и Оксфорд от 12 години. Когато дойдоха машините, всичко се промени. Тя обясни, че липсата на машини води до по-бавен изборен процес, хаос и по-дълго броене. Както и че машинният вод по-трудно се манипулира. Тя опроверга твърдението, че Мадуро е манипулирал вота във Венецуела чрез машините и заяви, че точно благодарение на тях знаем за изборните измами.

18:30 - На сградата на президентството пък се прожектират надписи - задраскано Д, фигурка на прасенце и др.

18:28- Протестиращите освиркаха ИТН заради решението на партията да защити правото на НСО да избира кои депутати да охранява. Освиркаха и ГЕРБ заради най-новото изкаване на Бойко Борисов, който подкрепи идеята за сканиращи машини.

18:26 - Йордан Иванов от ДСБ призова да се гласува, а преди това пиарът на „Продължаваме промяната“ Найо Тицин осъди уволнението на Цънцарова.

Очаквайте подробности!