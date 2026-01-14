Руското радио на Страшния съд пак излъчи кодирани думи, чудят се какво ще се случи

Руското радио UVB-76, известно и като радиото на "Страшният съд", отново се активира, излъчвайки секретни кодове, след като украинският президент Володимир Зеленски обяви, че разузнаването на страната предупреждава за нови масирани удари през следващите дни.

"В следващите дни този удар може да се осъществи", каза той на украинците, позовавайки се на разузнавателни източници.

Според "Дейли Стар" целта на атаките на Кремъл е да остави украинците без вода, парно и електричество през най-студения зимен период, с температури под -10°C. Редица градове вече са частично или напълно без ток и отопление заради предишните удари, създавайки критична ситуация за населението.

Руското радио "Страшният съд" излъчи четири кодирани съобщения през последните часове – НУТОШАТО, КОРТОДОНГ, ОМАРОКАДР и РАЕКОРИАЛ.

Загачната радиостанция

Загадъчната радиостанция работи от 70-те години на миналия век, като най-вече издава постоянен, зловещ бръмчащ звук, наподобяващ повреден уред. Поради този характерен дежурен сигнал на станцията, в общата употреба е фиксирано и името „Buzzer“ (англ.ез) и „жужалка” (руски ез.).

Експерти предполагат, че UVB-76 е свързан с руското стратегическо военно командване, вероятно за изпращане на секретни заповеди до въоръжените сили на страната или агенти, действащи в чужбина.

Обикновено тези мистериозни кодове се появяват все по-често по време на глобални кризи, като войната в Украйна

Понякога на честотата на излъчване на станцията са били улавяни и други предавания, например фонови шумове и разговори. Според експерти те подсказват, че дежурният сигнал не се генерира автоматично, а идва от някакво постоянно работещо устройство. Чути са дори и фрагменти от фрази и дори откъс от музиката на балета на Чайковски „Лебедово езеро“.

През 2017 г. руски радиолюбители тиражираха версията, че UVB-76 се използва за комуникация с военните комисариати в руския Западен военен окръг, а числата, чути в ефир, са криптирани команди.

Според руски радиолюбители UVB-76 се е активирала в навечерието на т.нар.специална военна операция, сиреч - на войната в Украйна. Оттогава тя редовно предава криптирани съобщения. А на 11 декември 2022 г. е отбелязан истински пик на посланията, като станцията е предала съобщение, състоящо се от 30 думи наведнъж.

Загадката продължава

До ден днешен няма превод на посланията, които на пръв поглед са безсмислени. Твърди се още, че UVB-76 е военна радиостанция, принадлежала на Западния руски военен окръг до 2023 г. и излъчваща на 4625 kHz с еднолентова модулация в горната странична лента. През повечето време радиото излъчва маркер на канала, който звучи като кратък бръмчащ/жужащ сигнал, повтарящ се около 25 пъти в минута. Понякога маркерът се прекъсва, след което се предават кодираните гласови съобщения на руски език. Станцията излъчва непрекъснато, като за първото й излъчване споровете продължават, но се приема, че е било през 1975 година.

Така изглежда спектограмата на сигнала на станцията. Снимка: rbc.ru





През десетилетията на съществуване на мистериозната радиостанция се появиха няколко теории за истинското й предназначение. Една от тях е хипотезата за връзката на станцията със системата "Периметър" - съветски, а след това руски комплекс за гарантиран ответен ядрен удар, създаден през 80-те години и получил мрачното прозвище "Мъртва ръка". Според тази теория станцията може да бъде част от система, която да осигури ответен удар, ако командният състав бъде унищожен. Друга популярна теория предполага, че UVB-76 е използван за комуникация с ядрени подводници. Съществува и мнение, че станцията може да предава криптирани съобщения до агенти на разузнаването в различни региони на света.

В края на 2024 г. председателят на Комисията по отбрана на Държавната дума Андрей Картаполов все пак призна, че станцията е свързана с държавата, но отрече, че има нещо общо със системата „Периметър“ на силите за ядрено възпиране: „Повярвайте ми, UVB-76 няма нищо общо със системата „Периметър“ или със системата за ядрен щит по принцип“, заяви в отговор на журналистически въпрос той. „Тази радиостанция наистина има своя собствена функция и своя доста важна задача, но те по никакъв начин не са свързани със силите за ядрено възпиране“.

Според Римантас Плейкис, бивш министър на съобщенията и информационните технологии на Литва, целта на гласовите съобщения е да се потвърди, че операторите на приемащите станции са в готовност. Предполага се, че посланията са някакъв вид руска военна комуникация. Допуска се, че бръмчащият звук е маркер на канала, използван за поддържане на заетата вече честота, което я прави неудобна за други потенциални потребители.

И досега няма единна версия за предназначението на радиостанцията. То не е официално потвърдено никога от руските власти. Каква важна задача изпълнява UVB-76, засега остава в тайна. Секретността около станцията обаче продължава, може би до Деня на съдния ден...



