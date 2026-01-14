Орбан: Парите не растат по дърветата, казваме "Не" на плана за война на Брюксел!
Унгарският премиер Виктор Орбан обяви в социалната мрежа X, че Украйна е поискала 800 милиарда долара финансиране от Европейския съюз през следващото десетилетие. Той твърди, че това би създало непоносима финансова тежест за Унгария.
"За съжаление, парите не растат по дърветата, особено не и 800 милиарда долара. Това е сумата, която украинците изискват от европейците за следващите десет години. За Унгария това би означавало финансова тежест от над 9 милиарда долара. И откъде, според Брюксел, трябва да дойдат всички тези пари?", пита риторично унгарският премиер.
"Без да претендирам за изчерпателност, те ще ни вземат 13-ата и 14-ата пенсия, схемите за жилищно подпомагане, субсидиите за закупуване на семейни жилища, намалените цени на енергията за домакинствата, плоския данък върху доходите, схемата за заеми за работници и данъчните облекчения за майки, млади хора и семейства. Мога да продължавам дълго", добавя Орбан.
"И това не е спекулация. Генералният план на Брюксел е написан черно на бяло в целия Европейски семестър, специфичните за всяка държава препоръки и процедурите при нарушения. С бързото наближаване на унгарските избори ще трябва да се вземе решение. Едно е сигурно: казваме НЕ на плана за война на Брюксел", написа Орбан.
Още по темата:
- » ЕС дава € 90 млрд. на Украйна през идните 2 г., обяви фон дер Лайен
- » ЕС търси компромис с Тръмп, за да защити НАТО и стабилността в Арктика
- » Дания и ЕС отхвърлят американския интерес към Гренландия, НАТО обещава защита