ЕС дава € 90 млрд. на Украйна през идните 2 г., обяви фон дер Лайен

Председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен представи подробности за начина, по който ЕС ще подкрепи Украйна с 90 млрд. евро през следващите две години, включително 60 млрд. евро за укрепване на военния ѝ капацитет, предаде ДПА.

„Всички искаме мир за Украйна и за да бъде постигнат той, Украйна трябва да се намира в силна позиция“, заяви Фон дер Лайен, седмици преди четвъртата годишнина от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, предаде БГНЕС.

Пакетът от заеми има за цел да осигури „стабилно и предвидимо финансиране“ и „потвърждава непоколебимия ангажимент на Европа към сигурността, отбраната и бъдещия просперитет на Украйна“, каза председателят на ЕК. Две трети от средствата са предназначени за военна подкрепа.

Украйна е задължена да използва средствата за оборудване, произведено в Украйна и в ЕС, но може да придобива въоръжение от чужбина, ако необходимото оборудване не е налично в Европа, уточни Фон дер Лайен.

„С тази военна помощ Украйна може да устои срещу Русия и в същото време да се интегрира по-тясно в европейската отбранителна индустриална база“, добави тя.

Останалите 30 млрд. евро са предназначени за подпомагане на бюджетните нужди на Киев, но са обвързани с допълнителни реформи в областта на демокрацията, върховенството на закона и мерките за борба с корупцията. Тези условия имат за цел „да гарантират, че Украйна напредва по пътя си към присъединяване към Европейския съюз“ и са „неподлежащи на преговори за каквато и да било финансова подкрепа“, подчерта председателят на ЕК.

Фон дер Лайен изрази надежда, че първото плащане към Киев може да бъде извършено още през април, след като Европейският парламент и столиците на държавите членки разгледат предложението.





