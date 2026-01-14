„Информационно обслужване“ отвърна на Асен Василев за електронното гласуване

Държавното дружество „Информационно обслужване“ излезе с позиция във връзка с изявлението на Асен Васил от ПП-ДБ след церемонията по връчване на втория мандат за ново правителство при президента Румен Радев.

Според председателя на „Продължаваме промяната“ управляващото мнозинство предлага нови машини, защото знаят, че те няма как да бъдат купени, конфигурирани и проверени до предсрочните парламентарни избори, които се очаква да бъдат насрочени за 29 март.

Василев призова ГЕРБ, с чийто мандат беше сформирано правителството на Росен Желязков, да се допита до шефа на дружеството, ако имат съмнения, че някой манипулира машините.

„Шефът на „Информационно обслужване“, а знаете, че „Информационно обслужване“ се занимава с конфигурацията на машините и с проверката, не е сменян от второто правителство на ГЕРБ. Ако ГЕРБ мислят, че някой манипулира машините, да попитат собствения си кадър, който продължава да е шеф на „Информационно обслужване“, дали той нещо манипулира.

Изпълнителен директор на дружеството от януари 2015 г. е Ивайло Филипов.

Снимка: Информационно обслужване

В позицията си държавното дружество определя твърденията на депутата като „манипулативни и неверни“.

Ето и цялата позиция на „Информационно обслужване“:

В отговор на поредните манипулативни и откровени лъжи от народния представител и председател на ПП „Продължаваме промяната“ Асен Василев, Информационно обслужване заявява категорично:

На компанията никога не е възлагано и никога не е изпълнявала действия по конфигуриране на машините за гласуване. Тези дейности се възлагат от Централната избирателна комисия и се извършват от частна фирма.

Информационно обслужване никога не е получавало възлагане и никога не е изпълнявало действия по проверка на машините за гласуване. Тези дейности се възлагат от Централната избирателна комисия и се извършват от частната фирма, на която се възлага и конфигурирането на машините за гласуване.

От въвеждането на машинния вот в България през 2014 г. до сега доставчик на машините за гласуване, осигуряването на тяхната техническа поддръжка, създаването и поддръжката на софтуера за машинно гласуване, е частната компания „Сиела Норма“ АД, която е единствен партньор на производителя „Смартматик“ за България.

Информационно обслужване уточнява още веднъж, че съгласно Изборния кодекс дружеството е изпълнител единствено и само на организацията и технологията на компютърната обработка на данните (агрегирането на данните) в РИК и в ЦИК от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите, включително от машинното гласуване.

Надяваме се, че в поредната предизборна ситуация в страната, народните представители, тези които пишат Изборния кодекс и тези, които коват законите в Република България, най-накрая ще се информират коректно за фактите, свързани с изборния процес и ангажиментите на всеки един участник в него. Крайно време е да се спрат политическите спекулации, които водят само до продължаващо подкопаване на доверието в изборния процес в страната. Не е случаен фактът, че от проведените парламентарни избори през 2021 г. до сега, броят на българските граждани, които упражняват правото си на глас, е намалял с близо 750 000.

В тази връзка още веднъж напомняме, че Информационно обслужване никога не е имало и няма отношение към дейностите по техническо осигуряване на машинното гласуване със специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ), включително конфигуриране, инсталиране, проверка и модифициране на софтуера.

Информационно обслужване няма да позволи да бъде въвличано в очевидно започналата вече предизборната кампания, когато това се прави чрез манипулации, внушения и лъжи.













