Тръмп заплаши Иран със „силни действия“, ако екзекутират протестиращи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще предприеме „много силни действия“ срещу Иран, ако властите в страната екзекутират задържани участници в антиправителствените протести.

Пред Би Би Си и партньорската медия CBS News Тръмп предупреди, че САЩ няма да останат безучастни при евентуални екзекуции.

„Ако ги обесят, ще видите някои неща… ще предприемем много силни действия“, заяви той.

По данни на правозащитни организации при насилственото потушаване на протестите в Иран са загинали над 2 400 души. Американската организация Human Rights Activists News Agency (HRANA) съобщава за 2 403 убити протестиращи, включително 12 деца, въпреки сериозните ограничения на интернет в страната. По информация на организацията близо 150 души, свързани с властите, също са загинали.

Роднини на 26-годишния Ерфан Солтани, задържан миналата седмица, са заявили пред Би Би Си, че той е трябвало да бъде екзекутиран в сряда, но към момента няма потвърждение дали това е станало.

Представител на правозащитната организация Hengaw коментира, че не е виждал „дело да се развива с такава бързина“.

Иранските власти отхвърлят обвиненията.

Ирански официален представител заяви пред агенция Reuters, че около 2 000 души са загинали, като отговорността е на „терористи“. Държавната агенция Fars съобщи, че в Техеран са били проведени погребения на над 100 представители на силите за сигурност, определени като „мъченици“.

Тръмп обяви, че ще присъства на извънредна среща в Белия дом, за да се обсъди ситуацията в Иран, и подчерта, че след като САЩ получат „точни данни“ за броя на жертвите, ще реагират „по съответния начин“.







