Нинова: Да се даде право на хората да изберат дали да глласуват машинно, или на хартия

И двете крайности по отношение на гласуването с машини или с бюлетини са вредни". Това каза пред БНР Корнелия Нинова, лидер на "Непокорна България":



"Всички политици, включително и вчера слушах такива изказвания, се кълнат как слушат народа и как чуват гласа на хората. Има една част от българския народ, която иска да гласува на хартия. Факт и го прави на изборите, друга част, която иска да гласува на машини, гласува машинно на избори. Мисля, че най-добре е задължително във всички секции, не само в най-големите, да има машини и да има и хартия, да се даде право на човек да избира как иска да гласува".

В интервю за предаването "12+3" по програма "Хоризонт" Нинова посочи, че трябва много дълбока промяна в начина на функциониране на държавата:

"Позволяваме моделът да се прегрупира, да се сложи в нов целофан и пак да е същият, понякога с нови лица, но същият. Този проблем може да се реши с много висока избирателна активност и може всичко това да бъде пометено, защото виждате, че правителството подаде оставка, но моделът на управление си стои. Хората са си там".