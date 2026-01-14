Верижно меле с автобус на градския транспорт и пет коли в София
Голяма верижна катастрофа е станала на светофар на столичния булевард "Рожен" в ж.к. "Свобода". Това става ясно от снимки, публикувани във Facebook групата "Катастрофи в София".
На кадъра се вижда, че са се ударили най-малко пет автомобила и автобус от градския транспорт.
Няма данни за пострадали. Превозните средства са с тежки материални щети. Към момента не е ясно как се е стигнало до инцидента.
