Верижно меле с автобус на градския транспорт и пет коли в София

Верижно меле с автобус на градския транспорт и пет коли в София

Facebook група "Катастрофи в София"
Голяма верижна катастрофа е станала на светофар на столичния булевард "Рожен" в ж.к. "Свобода". Това става ясно от снимки, публикувани във Facebook групата "Катастрофи в София".

Снимка: Facebook група "Катастрофи в София"


На кадъра се вижда, че са се ударили най-малко пет автомобила и автобус от градския транспорт.

Няма данни за пострадали. Превозните средства са с тежки материални щети. Към момента не е ясно как се е стигнало до инцидента.

