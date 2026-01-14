  • Instagram
НС прие закона "Антиспекула" на първо четене

Pikist
На първо четене народните представители приеха Закон относно мерките за контрол на цените на основни стоки и услуги. Вносители са Нини Димитрова, Драгомир Стойнев и група народни представители от "БСП-Обединена левица", предаде репортер на ФОКУС.

"Този закон урежда мерките за контрол на цените на основни стоки и услуги и начина за прилагането им в периода на въвеждане на еврото в България. Законът има за цел предотвратяване на спекулативното повишаване на цените и защита на потребителите в периода на въвеждане на еврото в Република България, като регламентира видовете мерки за контрол на цените, начина на тяхното прилагане, видовете стоки и предмет на мерките, кръгът на задължените лица, компетентните органи за контрол върху прилагането на този закон, санкциите за нарушение на закона", се посочва в мотивите.

Какви са видовете мерки?

Вносителите на законопроекта посочват следните мерки:

-определяне на максимални цени при търговия на дребно;

-определяне на пределни надценки;

-връщане на максималните цени до определено ниво;

-обявяване на ценови листи на сайта на задълженото лице по чл.7 или по друг подходящ начин;

-задължително редовно или периодично предоставяне на данни за цените;

-задължително обявяване на цена, която е била валидна в предходен период;

-забрана за увеличаване размера на такси и въвеждане на нови такси;

-други мерки, определени от съответния орган за основните стоки и услуги, предмет на закона

Още по темата:

