НС прие закона "Антиспекула" на първо четене
На първо четене народните представители приеха Закон относно мерките за контрол на цените на основни стоки и услуги. Вносители са Нини Димитрова, Драгомир Стойнев и група народни представители от "БСП-Обединена левица", предаде репортер на ФОКУС.
"Този закон урежда мерките за контрол на цените на основни стоки и услуги и начина за прилагането им в периода на въвеждане на еврото в България. Законът има за цел предотвратяване на спекулативното повишаване на цените и защита на потребителите в периода на въвеждане на еврото в Република България, като регламентира видовете мерки за контрол на цените, начина на тяхното прилагане, видовете стоки и предмет на мерките, кръгът на задължените лица, компетентните органи за контрол върху прилагането на този закон, санкциите за нарушение на закона", се посочва в мотивите.
Какви са видовете мерки?
Вносителите на законопроекта посочват следните мерки:
-определяне на максимални цени при търговия на дребно;
-определяне на пределни надценки;
-връщане на максималните цени до определено ниво;
-обявяване на ценови листи на сайта на задълженото лице по чл.7 или по друг подходящ начин;
-задължително редовно или периодично предоставяне на данни за цените;
-задължително обявяване на цена, която е била валидна в предходен период;
-забрана за увеличаване размера на такси и въвеждане на нови такси;
-други мерки, определени от съответния орган за основните стоки и услуги, предмет на закона
