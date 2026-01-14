Новата конспирация "Проект Котва": Земята губи гравитация за 7 сек. на 12.08'26

Нова конспиративна теория, според която катастрофално събитие ще засегне Земята за седем секунди на 12 август 2026 г., става популярна в социалните мрежи. Според теорията, Земята ще преживее кратък "гравитационен отказ", по време на който гравитацията ще спре напълно. Твърдението допълнително посочва, че американската космическа агенция НАСА тайно се готви за събитието, като уж е похарчила 89 милиарда долара за класифицирана операция, наречена "Проект Котва" (Project Anchor).

Теорията, първоначално разпространена от потребител в TikTok с името fiery_by_nature, твърди, че НАСА знае, че планетата временно ще загуби гравитация, но умишлено крие информацията от обществеността. Предполагаемата цел на секретния проект е да се тества дали Земята може да оцелее при внезапно гравитационно нарушение.

"НАСА знае, че Земята ще загуби гравитация за седем секунди на 12 август 2026 г. и не казва на обществеността защо", гласи твърдението.

🚨 NASA IS HIDING A 7-SECOND GRAVITY BLACKOUT ON EARTH - INTERNET ERUPTS



A wild claim is ripping through social media after a viral video alleged NASA knows Earth will briefly lose gravity for seven seconds on August 12, 2026 and isn’t telling the public why.



The rumor centers… pic.twitter.com/oRYX7enYqn — HustleBitch (@HustleBitch_) January 8, 2026

Важно уточнение: Това е конспиративна теория. Няма научни доказателства, които да подкрепят тези твърдения, нито потвърждение от НАСА или друга достоверна космическа агенция.

Какво би се случило, ако Земята наистина загуби гравитация за седем секунди?

От гледна точка на физиката, ако гравитацията на Земята напълно изчезне за седем секунди и след това се върне, последиците биха били драматични, но не апокалиптични.

Първа секунда: В момента, в който гравитацията изчезне, всичко става безтегловно. Хора, превозни средства, вода и свободни предмети започват да се издигат нагоре. Не би имало усещане за издърпване, само безтегловност, подобна на тази, която изпитват астронавтите в Космоса. Секунди 2–4: С липсата на гравитация инерцията взема превес. Земята продължава да се върти, докато предметите временно се движат по прави линии. Океаните започват да се издигат от повърхността, а атмосферата започва да се разширява навън. Сцената би била хаотична, но странно тиха, без експлозии. Секунди 5–7: Хората биха могли да полетят няколко метра във въздуха. Самолети, птици и незащитени структури ще се движат непредсказуемо. Тектонските плочи временно губят налягане, позволявайки напрежението под земната кора да се натрупа. Сателити и дори Луната биха започнали да излизат от стабилните си орбити. Когато гравитацията се върне: Тук настъпва реалното поражение. Всичко, което е плавало във въздуха, ще се стовари обратно на земята. Хората могат да получат сериозни наранявания от падания, водата ще се изсипе и ще предизвика наводнения и цунами, а внезапното пренастройване на земната кора може да предизвика масови земетресения и вулканична активност. Последствията: Земята няма да бъде унищожена, а животът няма да свърши веднага. Въпреки това инфраструктурата ще бъде сериозно повредена, крайбрежните райони ще понесат опустошение, спътниковите мрежи ще претърпят загуби, а атмосферният баланс може да бъде нарушен за години.

Учени подчертават, че подобно спиране на гравитацията не е физически възможно според сегашното ни разбиране за физиката и остава изцяло в сферата на научната фантастика, пише The Economic Times.

потребители в социалната мрежа X публикуваха линкове към източници, опровергаващи това твърдение:

Общо слънчево затъмнение ще се случи на 12 август 2026 г.

Един от потребителите посочва, че на 12 август 2026 г. ще бъде свидетел на общо слънчево затъмнение.

На 12 август 2026 г., в сряда, ще се случи общо слънчево затъмнение при спускащия се възел на орбитата на Луната, с магнитуда 1,0386. Слънчевото затъмнение настъпва, когато Луната преминава между Земята и Слънцето, като напълно или частично закрива образа на Слънцето за наблюдател на Земята. Общото слънчево затъмнение се случва, когато видимият диаметър на Луната е по-голям от този на Слънцето, блокирайки цялата директна слънчева светлина и превръщайки деня в мрак. Общата фаза на затъмнението се наблюдава по тесен път на повърхността на Земята, като частично слънчево затъмнение може да се види в околните региони, обхващащи хиляди километри. Понеже затъмнението настъпва около 2,2 дни след перигея на Луната (на 10 август 2026 г., 12:15 UTC), видимият диаметър на Луната ще бъде по-голям.

Път на затъмнението

Общото затъмнение ще премине над Арктика, Гренландия, Исландия, Атлантическия океан, северна Испания и изключително североизточна Португалия. Точките на най-голяма продължителност и най-голямо затъмнение ще бъдат само на 45 км от западното крайбрежие на Исландия, при координати 65°10,3' N и 25°12,3' W, където общата фаза ще продължи 2 минути и 18,21 секунди. Първата част от пътя на общото затъмнение, необичайно, ще премине от изток на запад от Русия към Гренландия, като само леко заобикаля Северния полюс. Частично затъмнение ще обхване над 90% от Слънцето в Ирландия, Великобритания, Португалия, Франция, Италия, Балканите и Северна Африка, а в по-малка степен в повечето части на Европа, Западна Африка и северна Северна Америка.

Общото затъмнение ще премине над северна Испания от Атлантическото крайбрежие до Средиземноморието, включително Балеарските острови. Общата фаза ще бъде видима от градовете А Коруня, Валенсия, Сарагоса, Палма и Билбао, но както Мадрид, така и Барселона ще бъдат точно извън пътя на общата фаза.

Последното общо затъмнение в континентална Европа се случи на 29 март 2006 г., а в континенталната част на Европейския съюз на 11 август 1999 г. Това ще бъде първото общо слънчево затъмнение, видимо в Исландия от 30 юни 1954 г. (Сарос серия 126, спускащ възел) и единственото през XXI век, тъй като следващото видимо затъмнение над Исландия ще бъде през 2196 г. Последното общо слънчево затъмнение в Испания се случи на 30 август 1905 г., следвайки подобен път през страната. Следващото общо затъмнение, видимо в Испания, ще бъде по-малко от година по-късно, на 2 август 2027 г.

Обстоятелства

Пътят на затъмнението преминава от Северен Сибир през Арктическия регион, Исландия и източния Атлантик към Испания и Средиземно море.

Слънчево затъмнение и северно сияние

В северната част на Русия, където общата фаза ще започне при изгрев, може да се наблюдава и северното сияние. Ако се случи изключително силна геомагнитна буря едновременно, има възможност да се види сиянието едновременно с затъмненото Слънце. В източната част на полуостров Таймир максимумът на общата фаза ще настъпи на 13 август в 0:00 местно време по време на полунощното слънце.

Слънчево затъмнение под хоризонта

Поради значителното затъмнение гама (повече от 0,8) наблюдателите, за които напълно затъмненото Слънце ще е точно под хоризонта, ще имат възможност да наблюдават лунната сянка в горната атмосфера, както и съкратен граждански здрач и удължен морски здрач. Затъмняването на здрачното небе може да подобри шансовете за наблюдение на вътрешната зодиакална светлина.

Ярки планети и звезди, видими по време на общата фаза

Далечният север на Русия ще преживее зазоряване на затъмнението. Меркурий и Юпитер ще бъдат много ниско над изгряващото затъмнено Слънце, като Меркурий ще показва повечето от слънчевата си страна, а Юпитер ще има обичайната си яркост. Марс и Сатурн ще бъдат разположени по-изгодно съответно в североизток и югоизток. Сред ярките съзвездия Голямата мечка ще бъде високо на север-северозапад, а Летният триъгълник, високо на югозапад. Звездите Алдебаран, Арктур, Капела и Полукс също могат да се наблюдават, макар и ниско на небето.

В Исландия затъмнението ще се случи през следобеда, около 4 часа преди залез, започвайки в Рейкявик около 14:04 ч., като общата фаза ще настъпи в 15:15 ч. Марс може да бъде трудно откриваем, тъй като ще е ниско на запад. Меркурий и Юпитер ще бъдат добре позиционирани западно от Слънцето, а Венера ще е на няколко градуса източно от него. От първа величина звездите Капела и Полукс ще бъдат с добра височина на запад от Слънцето; Регулус, Спика (директно на юг), Арктур, Вега и Денеб са лесни за наблюдение на изток от Слънцето. Процион ще бъде близо до залез, докато Алтаир ще е ниско от противоположната страна.

В Испания затъмнението ще настъпи около 1 час преди залез. Меркурий и Юпитер, западно от затъмненото Слънце, ще бъдат много ниско под него, докато Венера ще е ярко видима на югозапад, а Спика ще е на изток от нея. Арктур ще бъде високо на юг, а Летният триъгълник, високо на изток. По-ниско на юг Антарес ще бъде само на няколко минути от транзита.

Best Celestial Events 2026 🌙✨



Done with your New Year plans? Let’s make your 2026 to-do list a little more exciting 🚀



The sky in 2026 will be nothing short of spectacular, so we’ve made a special stargazing calendar — one must-see event for every month of the year 📅✨ Swipe… pic.twitter.com/jAAECCTPPD — Star Walk (@StarWalk) December 31, 2025

Друг потребител цитира Britannica, като посочва, че:

Гравитацията е универсалната сила на привличане, която действа между всички телa с маса. Тя е с много по-слаб интензитет от всички други известни сили в природата и поради това не играе роля за определянето на вътрешните свойства на обикновената материя. От друга страна, благодарение на своя голям обхват и универсално действие, гравитацията контролира траекториите на телата в Слънчевата система и извън нея, както и структурата и еволюцията на звездите, галактиките и целия Космос.

На Земята всички тела имат тегло или сила на привличане надолу, пропорционална на тяхната маса, която Земята оказва върху тях. Гравитацията се измерва чрез ускорението, което придава на свободно падащите тела. На повърхността на Земята ускорението на гравитацията е приблизително 9,8 метра (32 фута) в секунда на секунда. Това означава, че за всяка секунда, в която едно тяло е в свободно падане, неговата скорост се увеличава с около 9,8 метра в секунда. На повърхността на Луната ускорението на свободно падащо тяло е около 1,6 метра в секунда на секунда.

Работите на Исак Нютон и Алберт Айнщайн са водещи в развитието на теорията на гравитацията. Класическата теория на гравитационната сила на Нютон е била доминираща от публикуването на Principia през 1687 г. до началото на 20-ти век. Теорията на Нютон остава достатъчна и днес за всички, освен най-прецизните приложения. Теорията на общата относителност на Айнщайн предвижда само минимални количествени разлики спрямо ньютоновата теория, освен в някои специални случаи. Основното значение на теорията на Айнщайн е радикалната концептуална промяна спрямо класическата теория и нейното влияние върху по-нататъшното развитие на физическата мисъл.

Изстрелването на космически апарати и резултатите от техните изследвания са довели до значителни подобрения в измерванията на гравитацията около Земята, другите планети и Луната, както и до нови експерименти върху естеството на гравитацията.

The Einstein field equation, which is a central part of Albert Einstein's general theory of relativity, which describes how matter and energy affect the curvature of spacetime, and how that curvature, in turn, influences the motion of matter and energy. pic.twitter.com/lbkdTmkLU5 — Philosophy Of Physics (@PhilosophyOfPhy) October 29, 2025

Трети потребител в X опровергава твърдението, като се позовава на SpaceNews:

Изданието твърди, че минибюджет осигурява 24,4 милиарда долара за НАСА за фискалната 2026 г.

Комисиите по разпределение на средства в Камарата на представителите и Сената публикуваха текста на окончателен законопроект за разпределение на бюджета за фискалната 2026 г., който на практика отхвърля сериозните съкращения, предложени от администрацията на Доналд Тръмп за НАСА.

Т.нар. "минибюджетен пакет" за разпределение на средства, публикуван на 5 януари от ръководствата на комисиите по разпределение на Камарата и Сената, обединява три законопроекта, включително този за търговия, правосъдие и наука, който финансира НАСА, Националната океанска и атмосферна администрация (NOAA) и Националната научна фондация (NSF).

Минибюджетът осигурява 24,438 милиарда долара за НАСА за фискалната 2026 г., което е малко по-малко от 24,875 милиарда долара, които агенцията е получила през 2024 и 2025 г. съгласно продължаващо финансиране за цялата година.

Общата сума обаче е значително по-висока от исканите 18,8 милиарда долара за НАСА в бюджета на администрацията за 2026 г., публикуван през май. Белият дом предвиждаше съкращения от почти 50% за научните и космическите технологии, както и по-малки намаления за космическите операции и аеронавтиката, като планът щеше да анулира десетки мисии.

Минибюджетът отхвърля повечето предложени съкращения за научните програми на НАСА, предоставяйки 7,25 милиарда долара, в сравнение с 7,33 милиарда долара през 2025 г. Космическите технологии ще получат 920,5 милиона долара, спрямо 1,1 милиарда през 2025 г., но значително повече от предложените 569 милиона. Космическите операции, включително Международната космическа станция и подкрепата за търговски космически станции, ще получат 4,175 милиарда долара, в сравнение с 4,22 милиарда през 2025 г.

Финансирането за изследвания е по-ниско от исканите от администрацията над 8,3 милиарда, но е малко над текущите нива. Минибюджетът осигурява 7,783 милиарда долара, спрямо 7,666 милиарда през 2025 г.

Законопроектът също така намалява средства за някои административни и инфраструктурни сметки, но отхвърля предложението на администрацията за премахване на образователната програма на НАСА, известна като STEM Engagement. Мярката осигурява 143 милиона долара за програмата, същото като през 2025 г.

Съпътстващият отчет на конференцията, публикуван малко по-късно, потвърди, че законопроектът възстановява финансирането на различните научни подразделения на агенцията, от науката за Земята до астрофизиката, близо до нивата от 2025 г., а в някои случаи дори леко над тях.

Важното изключение е програмата Mars Sample Return, която бюджетното предложение искаше да бъде анулирана заради превишаване на разходите и забавяне на графика. "Както е предложено в бюджета, споразумението не подкрепя съществуващата програма Mars Sample Return (MSR)," се казва в отчета. Въпреки това, НАСА е упътена да запази работата по ключови технологии, свързани с MSR, чрез 110 милиона долара, заделени в сметка Mars Future Missions.

Отчетът включва също 110 милиона долара за Landsat Next, която бюджетното предложение искаше да отмени, в сметката за науката за Земята. Одобрени са плановете на НАСА да премести програмата Commercial Lunar Payload Services за търговски лунни мисии от научна в изследователска категория, с минимум 250 милиона долара.

Full Steam Ahead!! Minibus provides $24.4 billion for NASA for fiscal year 2026 https://t.co/XZQEmaP5I7 via @SpaceNews_Inc — Tyler Lennox Bush (@TylerLennoxBush) January 10, 2026

За други приоритети отчетът включва 250 милиона долара за Fission Surface Power, програма за разработване на ядрен реактор за Луната до 2030 г. Осигурени са 273,2 милиона долара за програмата Commercial Low Earth Orbit Destinations (CLD) за подкрепа на развитието на търговски космически станции.

Отчетът предвижда между 110 и 120 милиона долара за ядрено-термално задвижване и до 50 милиона за ядрено-електрическо задвижване в бюджета за космически технологии. НАСА е упътена да предостави стратегия за развитие на двете технологии за задвижване и предложение тези разработки да бъдат преместени в Mars Campaign Office към дирекцията за изследователски мисии.



