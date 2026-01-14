  • Instagram
Трамвай блъсна дете в центъра на София

ФБ/Забелязано в София
Трамвай е ударил дете на централно столично кръстовище, предаде агенция "Фокус". Инцидентът е станал между улиците "Пиротска" и "Опълченска", в близост до 18-о СОУ "Уилям Гладстон".

На място има екипи на полицията и Спешна помощ.

Към момента движението в района е спряно.

По първоначални данни, детето не е пострадало сериозно.

Трамваят е блъснал 11-годишно дете, потвърдиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи. По първоначална информация то е било контактно с болки в главата и охлузвания по ръката и е откарано в болница "Пирогов".

