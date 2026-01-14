  • Instagram
Валидираха първата пощенска марка, посветена на приемането ни в еврозоната

Валидираха първата пощенска марка, посветена на приемането ни в еврозоната
Валидирана бе първата пощенска марка за 2026 г., посветена на историческото за страната ни събитие, а именно приемането ни в еврозоната.

„Това е дългогодишна мечта за поколение българи и аз се радвам, че именно нашето правителство успя да осъществи тази мечта и България днес да заеме своето достойно място сред държавите членки на еврозоната. С приемането ни в еврозоната приключи и процесът по пълната интеграция на страната ни в Европейския съюз“, коментира на церемонията финансовата министърка Теменужка Петкова.

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
