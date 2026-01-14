Николаос Цитиридис: Разбрах, че има криза с боклука в София и се притесних за Хекимян

Николаос Цитиридис не пропусна възможността да се пошегува с актуалната тема за кризата с боклука в София, като насочи ироничен коментар към Антон Хекимян.

С типичното си чувство за хумор той заяви: „Разбрах, че има криза с боклука в София и се притесних за Хекимян. Добре ли е, какво му е... чак да е в криза. Нещо да му помогнем, освен", каза Цитиридис с усмивка, пише "България Днес".

Репликата предизвика смях и реакции, като закачката ясно показа характерния стил на водещия – лек, ироничен и насочен към обществено-политическите теми, без да минава границата на добрия тон.