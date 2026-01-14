Николаос Цитиридис: Разбрах, че има криза с боклука в София и се притесних за Хекимян
Николаос Цитиридис не пропусна възможността да се пошегува с актуалната тема за кризата с боклука в София, като насочи ироничен коментар към Антон Хекимян.
С типичното си чувство за хумор той заяви: „Разбрах, че има криза с боклука в София и се притесних за Хекимян. Добре ли е, какво му е... чак да е в криза. Нещо да му помогнем, освен", каза Цитиридис с усмивка, пише "България Днес".
Репликата предизвика смях и реакции, като закачката ясно показа характерния стил на водещия – лек, ироничен и насочен към обществено-политическите теми, без да минава границата на добрия тон.
Още по темата:
- » Николаос Цитиридис оплю концерта на Guns'n'Roses: Най-долнопробното шоу, което е стъпвало на националния стадион
- » Николаос Цитиридис се завръща в bTV
- » Цитиридис става нов водещ на старо предаване
Коментирай
Най-четено от Общество
БНБ предупреждава: не приемайте надраскани евробанкноти, не се заменят13:40 13.01.2026 | Общество
Заради грипа: Очаква се много ученици да преминат към онлайн обучение12:30 13.01.2026 | Образование
Последно от Общество