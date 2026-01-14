  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +2 / +3
Пловдив: +4 / +11
Варна: +0 / +4
Сандански: +4 / +9
Русе: -2 / +0
Добрич: -5 / -1
Видин: +1 / +3
Плевен: +0 / +2
Велико Търново: +0 / +2
Смолян: -2 / +5
Кюстендил: +3 / +8
Стара Загора: +1 / +2

Николаос Цитиридис: Разбрах, че има криза с боклука в София и се притесних за Хекимян

  • Сподели в:
  • Viber
Николаос Цитиридис: Разбрах, че има криза с боклука в София и се притесних за Хекимян
A A+ A++ A

Николаос Цитиридис не пропусна възможността да се пошегува с актуалната тема за кризата с боклука в София, като насочи ироничен коментар към Антон Хекимян.

С типичното си чувство за хумор той заяви: „Разбрах, че има криза с боклука в София и се притесних за Хекимян. Добре ли е, какво му е... чак да е в криза. Нещо да му помогнем, освен", каза Цитиридис с усмивка, пише "България Днес".

Репликата предизвика смях и реакции, като закачката ясно показа характерния стил на водещия – лек, ироничен и насочен към обществено-политическите теми, без да минава границата на добрия тон.

#николаос цитиридис

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите