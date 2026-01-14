  • Instagram
„Български пощи“ получават допълнителни средства за обмяна на левове в евро

Правителството отпусна допълнителни 25 млн. евро на „Български пощи“ ЕАД под формата на оборотен кредит. Средствата са за да се осигури обмяната на левове в евро в пощенските станции и да се отговори на значителния интерес към обмяна в тези обекти.

Само за първата седмица в мрежата на Български пощи са обменени приблизително 30 млн. лева и са получени заявки за още почти 26 млн. лева. Разчетите на база на фактическите заявки над 1 000 до 10 000 лв. до момента показват, че е необходимо второ допълнително финансиране за оборотни средства за безпрепятствено извършване на услугата.

Възмездната финансова помощ, предоставена на дружеството, ще бъде възстановена по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията в срок до 30 септември 2026 г.

