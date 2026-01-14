ПП-ДБ: ИТН и БСП спасиха охраната на Пеевски и Борисов

Коалицията "Продължаваме Промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) призова гражданите на протест тази вечер в центъра на София, след като Народното събрание окончателно отхвърли законопроекта за премахване на охраната на депутати от Националната служба за охрана (НСО).

Напрежението ескалира днес по обяд, след като парламентарната група на "Има такъв народ" (ИТН) промени позицията си при прегласуването и заедно с ГЕРБ, "ДПС - Ново начало" и БСП блокираха промените. Протестът е насрочен за 18:00 часа на площад "Независимост".

Според официалните данни от парламента, цитирани от БТА, законопроектът беше отхвърлен с 99 гласа "за", 95 "против" и 28 "въздържал се". Ключова роля за отхвърлянето изигра промяната във вота на депутатите от ИТН и позицията на БСП. Първоначално предложението беше прието на първо четене, но при поисканото прегласуване мнозинството се обърна в полза на запазването на статуквото.

Обвинения в задкулисие

От ПП-ДБ определиха действията на колегите си като подигравка с избирателите и директна защита на лидерите на ГЕРБ и "ДПС - Ново начало".

"Делян Пеевски и Бойко Борисов очевидно не са чули протеста и продължават да се подиграват с българските граждани, след като "Има такъв народ" обърна вота си при прегласуването за свалянето на охраната на народни представители", заявиха в кулоарите на парламента лидерите на коалицията.

Ивайло Мирчев от "Да, България" беше категоричен, че става въпрос за координирани действия:

"Днес видяхме обръщане на вота от ИТН, за да запазят охраната на Делян Пеевски. Имаме информация и за притискани депутати", коментира Мирчев и допълни, че се готви подобен сценарий и за промените в Изборния кодекс.

Икономическата цена на охраната

Съпредседателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев постави акцент върху финансовото измерение на решението, използвайки сравнение с социалните разходи.

"За 58 минути ИТН промениха коренно вота си. Още по-скандалното е, че Българската уж социалистическа партия предпочита да дава по 2 милиона лева на година за охраната на Бойко и Пеевски, вместо с тях да се построят две нови детски градини", заяви Василев.

Аргументите на "другата страна"

Докато ПП-ДБ виждат в решението защита на "мафията", опонентите на закона изтъкват институционални аргументи. Наталия Киселова от "БСП-Обединена левица", цитирана от БТА, обясни отрицателния си вот с разликата във функциите на службите: "НСО охранява конкретно застрашени лица, а МВР отговаря за защита на обществения ред". Според критиците на законопроекта, прехвърлянето на охраната към МВР би поставило безопасността на застрашени лица в зависимост от политическото ръководство на министерството.

Протестът тази вечер се очаква да обедини исканията за премахване на привилегиите с настояването за запазване на машинното гласуване, което според ПП-ДБ е следващата мишена на "хартиената коалиция".