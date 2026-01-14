Костадин Костадинов поиска анексиране на Южна Бесарабия

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов откри новия политически сезон с безпрецедентно искане за прекрояване на държавните граници и пълна промяна на геополитическия курс на страната. По време на първото заседание на Народното събрание за годината, той предложи "преосноваване на България", което включва териториални претенции към суверенна Украйна.

Териториални претенции и "преосноваване"

В речта си Костадинов директно заяви, че част от визията му за бъдещето на страната включва присъединяването на Южна Бесарабия към България. Този регион, населен и с етнически българи, в момента е част от територията на Украйна. Подобно искане в условията на продължаващата война в Украйна е в разрез с всички международни договори и поставя България в изключително рискова дипломатическа позиция. Лидерът на "Възраждане" мотивира претенциите си с "исторически и геополитически аргументи".

Освен териториалните въпроси, Костадинов постави ултиматум за членството на България в международните съюзи. Той настоя за преразглеждане на участието на страната в Европейския съюз и НАТО, като заяви, че България трябва да ги напусне, ако те не обслужват националния интерес.

"Единственият истински съюзник на България е нейният народ", заяви Костадинов от парламентарната трибуна, цитиран от БГНЕС.

Той омаловажи стратегическото значение на членството в еврозоната, свързвайки го с икономически проблеми, въпреки предупрежденията на икономистите за рисковете от изолация.

Демография и икономика като политическо оръжие

Костадинов използва мрачната статистика за страната като аргумент за радикалните си предложения. Той подчерта, че България оглавява негативните класации за най-ниска раждаемост и най-ниски доходи в ЕС, както и проблемите в системите на здравеопазването и образованието. Според него тези фактори изискват "коренна промяна", която обаче включва изолационизъм и ревизия на границите – сценарий, който според анализатори би задълбочил именно икономическата криза.