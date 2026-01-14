80 евро такса ще плащат домоуправителите

Държавата въвежда такса за вписване в регистъра за професионалните домоуправители.

Това предвиждат промени в Тарифа № 14 за таксите, събирани в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.

Отстъпка за онлайн регистрация

С решението се определя такса съгласно чл. 47б, ал. 2 от Закона за управление на етажната собственост, която ще важи за всеки професионален управител на етажна собственост-търговец. За първоначално вписване таксата ще е в размер на 80 евро.

Ако пък желаещите предприемат електронно заявяване на услугата, е предвидена малка отстъпка от размера на търсения налог. Така за подадени заявления онлайн ще се дължи такса 72 евро.

Ще се плаща такса и при вписване на промяна на обстоятелства, подлежащи на вписване - 49 евро, като тя се намалява с 10% при подадено заявление по електронен път, а именно - 44,10 евро.

Регистрацията на професионалните домоуправители ще със срок на действие до 5 пет години. След като те изтекат, ако управителят на етажна собственост иска да продължи да упражнява на дейността си, трябва да се регистрира отново и респективно да му бъде издадено ново удостоверение.

Проектът е мотивиран с аргумента, че размерът на таксите е формиран съгласно описания алгоритъм на база определянето на преките и непреки разходи на административното звено, извършващо услугата, като според изготвената калкулация посочената обща стойност на таксата не надвишава разходите.

Ще бъде създадена единна информационна система

Официално се твърди, че не е възможно проблемът да се реши в рамките на действащата нормативна уредба, и затова е необходимо изменение и допълнение на Тарифата.

Предстои да бъде създадена единна информационна система, която да обединява два публични централизирани електронни регистъра – Регистър на професионалните управители на етажна собственост и Регистър на етажната собственост, съдържащ данни за сдруженията на собствениците и управителните съвети (управителите) на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост на територията на Република България.

Поради тази причина министърът на регионалното развитие и благоустройството изготвя наредба, която да определи реда за обработването, съхраняването и поддържането на регистрите и компетентните административни органи, които имат право да вписват, актуализират и заличават съответните данни в единната информационна система.