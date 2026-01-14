Освобождаване от такса смет в София?

"Спаси София" предлага временно освобождаване от такса смет за живеещите в засегнатите от кризата с боклука столични райони.

От партията искат жителите на кварталите в София, където има проблем със сметоизвозването, да платят за по-малко такса смет за 3 месеца.

"Заслужават ли хората, които живеят без нормално сметосъбиране, да бъдат таксувани за него? Според администрацията услугата не е нарушена и няма основание за компенсации, въпреки, че Люлин, Красно село, Подуяне, Изгрев и Слатина вече месеци наред слушат обещания, че "от следващата седмица" кризата ще приключи", пишат от партията.

Така "Спаси София" предлага изменение на Наредбата за местните данъци и такси, свързано с такса битови отпадъци.

"Целта е да се въведе възможност за освобождаване изцяло или частично от такса смет в райони, където услугата по сметосъбирането е влошена или практически липсва", гласи уточнението.

"С предложените промени в наредбата целим да има ясен правен механизъм, който да позволи компенсации за граждани в засегнатите квартали, без нужда от допълнителни бюджетни средства. Така тежестта на кризата със сметосъбирането няма да бъде прехвърляна върху хората, които реално не получават услугата", заяви Христо Копаранов, общински съветник от "Спаси София".

Настояване за обявяване на бедствено положение

Преди дни заради кризата с боклука "Спаси София" отправи официално искане към кмета на София Васил Терзиев незабавно да обяви бедствено положение в 5 столични района. Става въпрос за районите "Люлин", "Красно село", "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне".

"Данните и фактите от последните месеци показват, че вместо с рефорирмирано сметопочистване, София се оказа с по-скъпи договори, запазен стар модел и реално влошено качество на услугата", заяви председателят на групата на в Столичния общински съвет Борис Бонев.

Според Бонев бедствено положение в районите може да бъде обявено съгласно член 48 от Закона за защита от бедствия и член 31 от Закона за здравето. По думите му в петте района в момента на практика нормално почистване няма.

Позицията на "Спаси София" е, че обявяването на извънредно положение ще позволи мобилизация на техника и на държавните институции, така че да се намери необходим брой хора и техника, които да свършат работата.

Позицията на Терзиев

Вчера столичният кмет Васил Терзиев коментира вчера, че "най-скъпият данък в България не е ДДС, а страхът".

"Аз отказах да подпиша сметка за близо 400 милиона лева и да обрека едно обикновено четиричленно семейство в квартал "Люлин" на непосилна годишна сметка от над 500 евро за такса смет само след няколко години. Да откажем и примирението. Без него тази система издъхва. Нека я разглобим веднъж завинаги", написа Терзиев.

"П.С. Моля ви се, независимо дали ме харесвате или не - изхвърляйте разделно и не слагайте строителни и едрогабаритни отпадъци в сивите контейнери. Това е една от най-добрите и дългосрочни инвестиции във вашия джоб, не в моето добруване. Ще се справим с боклука, следете актуалната информация от кризисния щаб", добави той.