На първо четене: Борисов и Пеевски остават без охрана

Парламентът прие на първо четене промените в Закона за Националната служба за охрана, с които се прекратява практиката НСО да охранява действащи народни представители. Най-пряко засегнати от решението са лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания, които до момента се ползват от охрана на службата.

Законопроектът бе подкрепен от 115 депутати, 95 гласуваха "против", а 9 се въздържаха, от общо 219 гласували. Срещу промените се обявиха парламентарните групи на ГЕРБ и "ДПС-Ново начало", един народен представител от БСП, както и няколко независими депутати.

Идеята за законовите промени е на "Продължаваме промяната – Демократична България". Вносителите настояват всички действащи решения за охрана на депутати да бъдат отменени, като НСО да се фокусира единствено върху лица, заемащи висши държавни длъжности. В случаите на реална заплаха за народни представители грижата за сигурността им следва да бъде поета от МВР.

В мотивите си авторите на законопроекта подчертават, че НСО не бива да се превръща в "елитна охрана за политически силни лица, които не заемат висша държавна длъжност, но могат чрез нелегитимни влияния да си осигурят такава защита".

Бламиране от "Възраждане"

Опитът текстовете да бъдат приети по бързата процедура - на две четения в рамките на едно заседание - се провали. Искането на ПП–ДБ не бе подкрепено, след като "Възраждане" обяви, че ще прави предложения между първо и второ четене. По-късно депутатът Златан Златанов призна, че е допуснал "лапсус" и формацията му всъщност няма конкретни предложения, но процедурно това вече бе блокирало ускореното приемане.

Гласуването бе предшествано и от 15-минутна почивка, поискана от ГЕРБ, след която партията на Борисов и "ДПС-Ново начало" гласуваха "против". Законопроектът получи подкрепа от четирима депутати от БСП и цялата парламентарна група на Има такъв народ.

След вота реакциите в пленарната зала бяха остри. Бившият председател на парламента Наталия Киселова определи предложенията като популистки, а председателят на комисията по вътрешна сигурност Маноил Манев ги нарече "абсолютно невменяеми".

Случаят беляза и рязка промяна в позициите на ГЕРБ. Законопроектът бе приет единодушно в ресорната комисия, включително с гласовете на представители на партията и на ДПС. Тогава Манев заяви, че нито формацията, нито Бойко Борисов се притесняват от свалянето на охраната и че трябва да бъде декласифицирана цялата информация по темата. Ден по-късно обаче същият обяви, че текстовете имат нужда от "сериозна преработка".

"Промяната на законодателството заради една персона винаги е била пагубна за цялото общество", заяви депутатът от ГЕРБ Росица Кирова, на което съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов отговори, че законопроектът не е насочен срещу конкретен човек, а цели решаването на системен проблем.

Охраната на Пеевски

Темата за охраната на Делян Пеевски излезе на преден план в средата на декември, когато от ДПС за първи път официално потвърдиха, че той се охранява от НСО заради сигнал за заплаха от руска служба. По-късно самият Пеевски изпрати писмо до компетентната комисия с искане рискът за сигурността му да бъде преразгледан и декларира готовност да се откаже от охраната си, макар това реално да не се случи. До момента не е публично известно дали е направена нова оценка на заплахата и какви са резултатите от нея.

Предстои законопроектът да бъде разгледан на второ четене.