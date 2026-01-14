През следващите две седмици грипната епидемия ще се разпространява в цялата страна

България е на прага на грипна епидемия и през следващите две седмици заболяването ще се разпространява, каза днес във Варна главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. Той уточни, че освен Варна, сериозно са засегнати областите Силистра и Добрич, които най-вероятно до края на тази седмица също ще обявят противоепидемични мерки. Заболеваемостта е висока и в регионите Бургас, Ямбол, Хасково, Перник. Същото се валидно и за София област, допълни Кунчев.

Най-рисковият контингент са възрастните хора и тези с хроничните заболявания. Тази година епидемията е по-интензивна, тъй като вирусът се предава лесно, каза още Кунчев. По думите му има данни и за по-често възникване на усложнения, но това все още не е категорично доказано.

Сензация няма, всяка година през януари в България има грип, изтъкна Кунчев. Според него особеното за тази година е, че вирусът е с променен генетичен код и няма достатъчен обществен имунитет срещу него. Поради тази причина очакванията са, че ще засегне повече хора, уточни здравният инспектор. По думите му хубавото е, че епидемичната вълна отшумява също толкова бързо, колкото и нараства. Затова очакванията на Кунчев са, че през февруари в повечето от регионите ситуацията ще се нормализира.

Човек е заразен един ден, преди да получи някакви симптоми, допълни експертът. Два-три дни след това също предава вируса. След това, дори да има кашлица, той не заразява околните.

През юли тази година ще започне и ваксинация на децата срещу варицела, каза още Кунчев. По думите му ще бъдат обхванати всички родени от началото на януари. Ще бъде въведена и ваксина срещу респираторно синцитиалния вирус. По думите на Кунчев ваксината ще бъде по желание, като ще бъдат имунизирани бременните жени, а не новородените. Ваксината осигурява поне една година пълна защита срещу този много често срещан вирус при бебетата, посочи главният държавен здравен инспектор.