Борислав Гуцанов предлага коледните добавки да станат задължителни със закон

Борислав Гуцанов предлага коледните добавки да станат задължителни със закон
Социалният министър Борислав Гуцанов обяви пакет от извънредни социални мерки на стойност хиляди евро за пострадалите от наводненията, както и законодателна инициатива за трайно регламентиране на празничните добавки. Ходът идва само седмици преди частичните избори в страната, насрочени за февруари 2026 година, което повдига въпроси за икономическата цена на политическите обещания.

Предизборен спасителен пояс или реална грижа?
"Днес ще вкараме в Народното събрание законопроект за средствата за коледни и великденски добавки да се разписват в държавния бюджет", заяви министър Борислав Гуцанов след заседанието на Министерския съвет.


Според министъра, целта е да се прекрати практиката на несигурност преди празниците. Ако законопроектът бъде приет, добавките ще се превърнат в задължително перо от бюджета, независимо от икономическото състояние на държавата. Това на практика превръща бонусите в социално задължение, което бъдещите финансови министри няма да могат да орязват, дори при риск от свръхдефицит.

Новият обхват на помощите включва не само пенсионери, но и многодетни семейства, самотни майки и хора с увреждания. Средствата ще се изплащат през декември и март, като ще се вземат предвид и допълнителните доходи от наеми и рента.


На фона на бедственото положение в общините Крумовград и Кирково, където пороите нанесоха тежки щети, държавата отпуска безпрецедентна финансова подкрепа.

"1550 евро допълнително ще се отпуснат от бюджета на социалното министерство за пострадалите от бедствията", обяви Гуцанов.


Тази сума е надграждане над стандартната еднократна помощ при бедствия, която за 2026 година е в размер на 1172 евро (приблизително 2292 лева). Така, едно домакинство, пострадало от стихията, теоретично може да получи сумарна подкрепа от над 2700 евро – сума, значително надвишаваща досегашните социални пакети при подобни кризи.

