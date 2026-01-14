Борислав Гуцанов предлага коледните добавки да станат задължителни със закон

Социалният министър Борислав Гуцанов обяви пакет от извънредни социални мерки на стойност хиляди евро за пострадалите от наводненията, както и законодателна инициатива за трайно регламентиране на празничните добавки. Ходът идва само седмици преди частичните избори в страната, насрочени за февруари 2026 година, което повдига въпроси за икономическата цена на политическите обещания.

Предизборен спасителен пояс или реална грижа?

"Днес ще вкараме в Народното събрание законопроект за средствата за коледни и великденски добавки да се разписват в държавния бюджет", заяви министър Борислав Гуцанов след заседанието на Министерския съвет.



Според министъра, целта е да се прекрати практиката на несигурност преди празниците. Ако законопроектът бъде приет, добавките ще се превърнат в задължително перо от бюджета, независимо от икономическото състояние на държавата. Това на практика превръща бонусите в социално задължение, което бъдещите финансови министри няма да могат да орязват, дори при риск от свръхдефицит.

Новият обхват на помощите включва не само пенсионери, но и многодетни семейства, самотни майки и хора с увреждания. Средствата ще се изплащат през декември и март, като ще се вземат предвид и допълнителните доходи от наеми и рента.



На фона на бедственото положение в общините Крумовград и Кирково, където пороите нанесоха тежки щети, държавата отпуска безпрецедентна финансова подкрепа.

"1550 евро допълнително ще се отпуснат от бюджета на социалното министерство за пострадалите от бедствията", обяви Гуцанов.



Тази сума е надграждане над стандартната еднократна помощ при бедствия, която за 2026 година е в размер на 1172 евро (приблизително 2292 лева). Така, едно домакинство, пострадало от стихията, теоретично може да получи сумарна подкрепа от над 2700 евро – сума, значително надвишаваща досегашните социални пакети при подобни кризи.