Надежда Йорданова: Няма да позволим подмяна на вота на гражданите! Днес всички на протест

Надежда Йорданова получи, от името на ПП-ДБ, и веднага върна неизпълнен втория мандат за съставяне на кабинет.

„В този парламент няма как да бъде сформирано реформаторско мнозинство, което да разгради модела на завладяната държава. Стотици хиляди на площадите в цялата страна ясно заявиха: „Искаме честни избори веднага!“. Централният въпрос е да осигурим прозрачен и честен изборен процес. Най-прозрачните избори бяха тогава, когато българите гласуваха 100% с машини – най-бързо отчетения вот, с най-малко нарушения. Настояваме тази процедура да се върне“, заяви Йорданова пред президента.

Надежда Йорданова заяви, че от ПП-ДБ са силно обезпокоени от действията на мнозинството в Народното събрание „да подмени волята на българите набързо и на тъмно да наложи така наречените сканиращи устройства. Няма да позволим да бъде опорочен вотът“, категорична беше Йорданова.

Йорданова призова гражданите да излязат да се включат в организирания от ПП-ДБ протест тази вечер в 18:00 ч. пред парламента.