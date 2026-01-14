  • Instagram
Биков: Еврозоната нямаше да се случи без нашия лидер Бойко Борисов

“Присъединяването към еврозоната нямаше да се случи без нашия лидер Бойко Борисов, чиято личност ще бъде оценявана не от конюнктурата, а от историците”, каза пред репортери депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков.

Народният представител заяви, че процесите на евроинтеграция през последните 20 години след влизането на България в ЕС бяха доминирани от ГЕРБ-СДС и е напълно логично, че по време на техните правителства страната е влязла Шенген, Европейски банков съюз и еврозоната.

“В голямата си част тези процеси бяха доминирани и водени от ГЕРБ. Ние изпълнихме историческите задачи“, подчерта той.

Биков добави, че членството в еврозоната не е краят на историята, а е отговор на предизвикателства, които отварят нови възможности пред българското общество. “Тя не предполага заспиване и статичност, а нова динамика, което ще изисква усилия от цялото общество. В тази нова реалност България трябва да влезе със самочувствие“, добави той.

Депутатът добави, че не се очакват структурни реформи и полагане на нови постижими цели пред българското общество. “Това не може да се случи с конфронтация и разделение“, предупреди той.

“Присъединяването ни към еврозоната съвпадна с големи световни трансформации. Приоритетът за повече сигурност не е българска тенденция, а глобалната нагласа, с която няма как да не се съобразим. Намирането на баланс между икономиката и сигурността ще се голямото предизвикателство. Това ще е съчетано с изкуствения интелект, който създава и нова икономическа реалност“, заяви Биков.

Според него ГЕРБ-СДС ще продължат и през следващите години да бъдат структуроопределящ фактор в българската политика, защото поставят реалистични цели, които постигат. “Опитите за унищожаване на ГЕРБ са завършвали с провал, защото ние изразяваме волята на стотици хиляди граждани, които не могат да бъдат неглижирани и заобиколени“, категоричен е Биков.

Той предупреди, че личните нападки и атаки срещу ГЕРБ ще имат висока политическа цена за техните опоненти. “Кризата не може да бъде разрешена без нас, но и без нашите опоненти. Ние разбираме това и се надяваме, че предстоящата предизборна кампания ще бъде достатъчно толерантна, за да можем да реализираме политики в бъдеще“.

#Тома Биков #Тома Биков - ГЕРБ

Още по темата:

