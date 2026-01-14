  • Instagram
Стара Загора: +1 / +2

Василев: На всички е ясно, че нови машини за два месеца не могат да се въведат

Василев: На всички е ясно, че нови машини за два месеца не могат да се въведат
Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев с коментар пред журналисти, след като от формацията върнаха папката с мандата на президента Румен Радев.

"Обсъдихме предстоящите промени в Изборния кодекс, и това, което ние виждаме като изключителна опасност с въвеждането на нов тип машини за по-малко от два месеца, както е предвидено в доклада. Всъщност се цели едно - на всички е ясно, че нови машини за два месеца не могат да се въведат. Цели се да се мине на 100% хартиен вот", обясни Василев. Според него най-вероятната дата за избори е 29 март.

Той припомни, че е отнело две години предишните машини да бъдат въведени. Василев каза още, че машините трябва да бъдат сертифицирани 55 дни преди изборите. Според него за всички е ясно, че това няма как да стане до 10 февруари.

"Те затова го предлагат, за да може да се каже "Махнахме машините, които работят, сложихме уж 100% нови машини - броячки, само че те няма да са готови за изборите и затова ще отидем на 100% хартия", това им е планът", каза още Василев.

#Асен Василев

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
