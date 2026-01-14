Политическо напрежение в Украйна: Тимошенко, лидер на опозицията, обвинена в корупция

Украйна: Тимошенко, ветеран в опозицията, изправена пред обвинения в корупция

Антикорупционните органи на Украйна съобщиха, че са връчени уведомления за подозрение на Юлия Тимошенко, лидер на парламентарната фракция „Баткивщина“ (Всеукраинско обединение „Отечество“), съобщават източници, цитирани от Украинска правда. Подробности по случая все още са оскъдни, като както офисът на Тимошенко, така и Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) отказват коментар.

Новината идва след съвместно разследване на НАБУ и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП), което разкрива на 13 януари, че лидер на парламентарна фракция е предложил незаконни облаги на колеги депутати в замяна на подкрепа за конкретни законопроекти. Делото е регистрирано по член 369.4 от Наказателния кодекс на Украйна, който се отнася до подкупи и незаконно влияние върху гласувания в парламента.

Въпреки че агенциите не посочиха веднага името на Тимошенко, източник от правоохранителните органи потвърди пред Киев Индипендънт, че са извършени обиски в офисите на „Баткивщина“. Тимошенко сама потвърди обиските чрез публикация във Фейсбук на 14 януари, като отрече каквото и да е нарушение. Тя заяви, че разследващите са иззели служебните ѝ телефони, парламентарни документи и лични спестявания, всички официално декларирани, и определи обвиненията като „абсурдни“. Тя намекна, че разследването може да е политически мотивирано, като написа: „Изглежда изборите са много по-близо, отколкото се очакваше, и някой е решил да започне да чисти конкуренцията.“

Обхват и контекст на разследването

В изявление на НАБУ от 13 януари се подчертава, че разследващите са „разкрили“ лидер на фракция, предлагащ подкупи на депутати от други партии в замяна на гласове. Все още не е ясно дали схемата е свързана с по-широките корупционни скандали, разтърсили Украйна, но анализатори отбелязват, че следва поредица от високопрофилни случаи. Две седмици по-рано, на 27 декември, НАБУ разкри криминална група в парламента, която разменя пари за подкрепа при гласувания.

Партията „Баткивщина“, която в момента разполага с 25 места във Върховната рада, се ръководи от Тимошенко, ветеран в политиката, два пъти заемала поста министър-председател. Тя участва в парламентарни гласувания на 13 януари, включително при преструктурирането на висшите държавни служители след разкрития за голяма корупция в „Енергоатом“, държавната компания за ядрената енергия. Въпреки че сегашните обвинения в подкуп не са свързани с скандала „Енергоатом“, този случай включваше няколко висши служители от близкото обкръжение на президента Володимир Зеленски.

Юлия Тимошенко: Ветеранът в украинската политика

Тимошенко е широко позната с ролята си по време на Оранжевата революция през 2004 г., масово движение срещу изборни измами, което я изведе на националната сцена. Тя е министър-председател през 2005 г. и отново от 2007 до 2010 г. Отличителната ѝ плитка прическа се превърна в разпознаваем международен символ.

През 2010 г. Тимошенко се кандидатира за президент срещу прокремълския кандидат Виктор Янукович, загуби изборите и по-късно претърпя политически мотивирано лишаване от свобода от 2011 до 2014 г., като е освободена по време на революцията Евромайдан, която свали Янукович и засили независимото гражданско общество, включително антикорупционните институции.

Тимошенко се кандидатира за президент и през 2014 г., загуби от Петро Порошенко, а през 2019 г. не достигна до втория тур, когато Зеленски спечели. Въпреки опозиционната си роля, тя води задкулисни разговори с администрацията на Тръмп през 2025 г., което подчертава влиянието ѝ върху международните отношения.

Забележително е, че Тимошенко подкрепя спорен законопроект от 2025 г. за премахване на независими антикорупционни органи – същите агенции, които сега подготвят обвинения срещу нея. Тя твърдеше тогава, че законодателството е необходимо за възстановяване на суверенитета на Украйна и за премахване на „колониалния“ модел на управление, както тя го определи.

Политически и обществени последици

Уведомлението за подозрение срещу Тимошенко подчертава напрегнатата политическа обстановка преди предстоящите избори в Украйна. Анализатори смятат, че времето на разследването, след скорошните промени и антикорупционни разкрития, може да има последствия за опозицията и за парламентарната среда като цяло.

Случаят също така илюстрира продължаващата борба в Украйна между реформаторските усилия, прилагането на антикорупционни мерки и утвърдените политически интереси – динамика, която продължава да оформя управлението и доверието на обществото в институциите на страната.