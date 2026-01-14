Честит Банго Васил: Политически лидери с поздрави към ромската общност

В профила си във Facebook бившият депутат на „Продължаваме промяната-Демократична България” Кирил Петков поздрави празнуващите за Банго Васил и призова за общи усилия срещу купения вот и мафията.

"Честит Банго Васил на всички приятели, които празнуват днес!

На този голям празник е важно да си пожелаем не само здраве и берекет, но и достойно бъдеще. Нека покажем на купувачите на гласове, че както в ромската общност така и във всички други общности има много достойни хора, които ще ги спрат да крадат бъдещето на децата ни.

Мафията разчита на разделение и бедност, но истината е, че всички сме заедно в битката за една по-добра и честна България. Нека годината донесе смелост и промяна за всички!".

♦ Лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски отправи официален поздрав към ромската общност по повод честването на ромската Нова година - Банго Васил. В своето послание той подчерта значимостта на празника като символ на новото начало и общите усилия за изграждане на по-справедливо общество.

Ето и пълния текст на обръщението:

"Ромската Нова година - Банго Васил е символ на новото начало, на надеждата и на вярата в по-доброто утре.

Пожелавам на всички роми здраве, сила и увереност! Бъдете свободни, активни и отговорни граждани, защото само с участие и труд заедно можем да съградим справедливо общество.

Моето послание е ясно: България е силна, когато всички нейни граждани имат равни възможности, достоен живот и сигурно бъдеще. Това е пътят, това е новото начало.

Честит празник!".

Снимка: Пресцентър на "ДПС - Ново начало"