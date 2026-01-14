НОИ с важни данни за средния осигурителен доход, определящ пенсиите
Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец ноември 2025 г. е 1933.57 лв., а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 1 декември 2024 г. до 30 ноември 2025 г. е 1835.11 лв. Това обяви Националният осигурителен институт (НСИ). Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец декември 2025 г.
Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец октомври 2025 г. бе 1879.58 лв., а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 1 неомври 2024 г. до 31 октомври 2025 г. бе 1816.74 лв.
