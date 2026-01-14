  • Instagram
Група граждани се събра около парламента, искат връщане на българския лев

Група граждани се събра около парламента, искат връщане на българския лев
Група граждани от движение "Национално обединение", начело с Росен Миленов, са пред входа на парламента.

Преди началото на новата пленарна сесия, те причакваха депутатите, настоявайки да се върне българският лев.

Протестиращите спряха временно движението по бул. "Дондуков".

#протест

