Група граждани се събра около парламента, искат връщане на българския лев

Група граждани от движение "Национално обединение", начело с Росен Миленов, са пред входа на парламента.

Преди началото на новата пленарна сесия, те причакваха депутатите, настоявайки да се върне българският лев.

Протестиращите спряха временно движението по бул. "Дондуков".