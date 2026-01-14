Група граждани се събра около парламента, искат връщане на българския лев
Група граждани от движение "Национално обединение", начело с Росен Миленов, са пред входа на парламента.
Преди началото на новата пленарна сесия, те причакваха депутатите, настоявайки да се върне българският лев.
Протестиращите спряха временно движението по бул. "Дондуков".
