Тошко Йорданов: Гражданите искат машинно гласуване със сканиращи машини

Парламентарната група на "Има такъв народ" (ИТН) постави на масата нови условия за промени в изборното законодателство, докато политическата криза в страната се задълбочава. Формацията настоява за пълно въвеждане на сканиращи машини за гласуване и спешно прочистване на избирателните списъци.

Това стана ясно от изказване на председателя на парламентарната група Тошко Йорданов в кулоарите на Народното събрание днес.

Предложенията на партията, внесени в Изборния кодекс, предвиждат замяна на настоящия модел или модификацията му към системи, които сканират и броят автоматично хартиените бюлетини или разписките. Според Йорданов това е единственият начин да се гарантира честността на вота.

"Нашите предложения в Изборния кодекс предвиждат 100% гласуване със сканиращи машини и прочистване на „мъртвите души“ от избирателните списъци, което искат всички граждани", заяви Тошко Йорданов, цитиран от БГНЕС.



Лидерът на депутатите от ИТН изрази надежда, че промените ще срещнат подкрепа от останалите политически сили, въпреки фрагментирания парламент. Той обаче не скри скептицизма си относно мотивацията на колегите си.

"Сами разбирате, че когато дойдат избори голяма част от политическите партии получават други напъни и мислят за себе си. Надявам се в името на демокрацията един път всички да постъпят правилно", коментира Йорданов.



Поглед към третия мандат

Исканията за промени в правилата за гласуване идват на фона на очакването на третия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Връчването му от президента е последната възможност пред 51-вото Народно събрание да излъчи кабинет.

На въпрос дали ИТН очаква да получи папката, Тошко Йорданов прехвърли топката към президентската институция.



"Това е решение на сградата отсреща", лаконичен бе той, визирайки президентството на булевард "Дондуков" 2.