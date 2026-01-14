Паметник на Димитър Пенев ще бъде издигнат до стадиона на ЦСКА

Паметник на легендарния футболист и треньор Димитър Пенев ще бъде поставен в близост до стадиона на ЦСКА в Борисовата градина. Това съобщи кметът на район „Средец“ Трайчо Трайков, като уточни, че решението е взето на среща при столичния кмет Васил Терзиев с участието на представители на футболния клуб, предаде БТА.

Димитър Пенев, дългогодишен треньор на ЦСКА и на националния отбор, почина на 3 януари на 80-годишна възраст. Той остава в историята на българския футбол като архитект на най-големия успех на националния тим – четвъртото място на световното първенство в САЩ през 1994 година.

На 5 януари хиляди почитатели, бивши футболисти, спортни деятели и обществени фигури се сбогуваха с Пенев на Националния стадион „Васил Левски“, отдавайки почит на една от най-големите фигури в българския спорт.