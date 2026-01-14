Стефан Янев видя кога ще имаме служебен кабинет

Винаги съществува вероятност с третия мандат да бъде направен опит за съставяне на правителство, заяви бившият служебен премиер Стефан Янев в интервю за бТВ. По думите му това остава формално възможен сценарий, въпреки че политическата реалност прави шансовете за устойчив кабинет минимални.

Янев коментира и хипотезата всички кандидати от т.нар. домова книга да откажат да поемат поста на служебен министър-председател. Той изрази мнение, че подобен вариант е малко вероятен и не очаква да се стигне до институционален блокаж от такъв тип.

Бившият премиер определи 29 март като напълно реалистична дата за провеждане на предсрочни парламентарни избори. Според него това е възможно, ако още на 29 януари бъде назначено служебно правителство, което да подготви вота в рамките на конституционните срокове.

По темата за бъдещите политически процеси Янев подчерта, че въпросът дали президентът Румен Радев ще излезе със собствен политически проект трябва да бъде адресиран директно към държавния глава. Той предупреди, че всички спекулации и очаквания за „нов спасител“ трябва да се основават на реални намерения и яснота какво точно би означавал подобен ход. „Не е въпросът дали, а ако се случи – какво ще прави и защо“, посочи Янев.

Той бе категоричен, че протестите в страната са поискали смяна на модела на управление, а не просто поява на нови политически играчи. По думите му решението не минава през нови лица, а през дълбока промяна в начина на управление, като уточни, че не се обсъжда партия Български възход да работи съвместно с Румен Радев.